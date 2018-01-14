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Общество
14.01.2018
Семен Печенко
Глас народа: «Смотрела ночью Лукашенко? Какой-то он нерадостный был»

Несколько слов о непраздничном настроении, царившем в праздники в регионах. 

«Новогоднее настроение, как зарплата попиццот — должно быть, но его почему-то нет». Эта фраза из Твиттера достаточно близко передает атмосферу, царившую в Белоозерске в прошедшие новогодние праздники. Здесь, у родителей жены, я встречаю Новый год последние двенадцать лет, и мне есть с чем сравнивать.

И дело не в погоде, которая порадовала снегом лишь утром 31 декабря, а после были только дождь, да придорожные ромашки в начале января. Дело в общем настроении, царившем в городе в эти дни. И лучше всего оно улавливалось в магазинных очередях.

Раньше в здешних магазинах в последние дни декабря было не протолкнуться. И не только в продуктовых, где в очередях приходилось стоять по полчаса, но и в промтоварах, мебельных, книжных, в салонах связи. В этом году такого и близко не было.

Второй этаж магазина «Надежда» недавно отремонтировали, но выглядел он в канун Нового года достаточно безнадежно. В прошлые годы здесь продавали одежду, бытовую технику и химию, посуду. В предновогодние дни люди уносили отсюда пылесосы, телевизоры и сервизы.

В этот раз тут было тихо и пусто. Редкие покупатели вызывали у продавцов вопросы: «А мельче денег нет? (Речь о 50 рублях). Да, у нас нет сдачи. Такая теперь торговля».

В третьем по счету в 13-тысячном Белоозеске «Евроопте» вопрос сдачи также стоял остро:

— И вы бедные, и мы бедные, — терпеливо объясняла бабушке продавщица.

Та с недоверием смотрела на полученного вместе с купленными товарами и чеком «бонстика».

— Не бойтесь, это вам не вместо сдачи дали, это подарок. Бесплатно, говорю! — успокоила озадаченную бабулю другая покупательница.

В частных магазинах также царила непривычная для предпраздничных дней тишина. Местные предприниматели говорят, что в прежние годы люди покупали одежду, не дожидаясь крупных праздников. Просто так, чтобы поднять себе настроение. В обыкновенные будни покупателей было гораздо больше, чем теперь накануне традиционных дат.   

— Перед Новым годом продажи еще больше упали. У людей нет лишних денег, все потратили на новогодний стол, — поделился наблюдениями один из продавцов одежды.

И даже народный салют, который обычно в Белоозерске гремит не менее получаса, в этот раз длился минут десять.

— Смотрела ночью Лукашенко? Какой-то он нерадостный был. А с другой стороны, если подумать, с чего бы ему радоваться? — у подъезда бабушки обсуждали новогоднее поздравление… 

 
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