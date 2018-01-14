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Комментарии
14.01.2018
Латынина: «Спрашивают с Сулеймана Абусаидовича не только про налоги»

О страшном дамоклове мече, который висит над всей российской элитой.

— В России начался новый политический год и начался он, конечно, со страшного дамоклова меча, который висит над всей российской элитой, который должен быть внесен в американский сенат 29 января, точнее, раньше. Это уже не «список Магнитского», это уже «список друзей Путина», список олигархов, которые сотрудничают с режимом, — комментирует события недели на Эхе Москвы Юлия Латынина. — Попробуй не посотрудничай. Куда ни кинь — всюду клин.

Конечно, висит уже НРЗБ, потому что все видят судьбу Сулеймана Абусаидовича Керимова, который сидит под домашним арестом в Ницце. И подумайте, какая несправедливость: ну, покупал там человек, да, экономил на налогах – кто же в России не экономит на налогах, и кто же знал, что нельзя. Вот он там сидит.

И, понимаете, российская же элита понимает, что спрашивают с Сулеймана Абусаидовича не только про налоги – это само собой, это французская часть Марлезонского балета, — но есть же еще и американская часть этого Марлезоноского балета, которую очень интересует, а вот какие отношения у Сулеймана Абусаидовича были с виолончелистом Ролдугиным? Помните историю про панамские оффшоры? Как раз Керимов незадолго перед назначением президентом Дагестана союзного ему человека перевел этому виолончелисту около 400 миллионов долларов. Так что виолончелист Ролдугин самый высокооплачиваемый музыкант мира. Куда там всяким Дэвидам Боуи.

Есть подозрение, что сидит Сулейман Абусаидович под домашним арестом, его спрашивают: «Скажите, Сулейман Абусаидович, как странно получилось, что у вас были некоторые сложности с силовиками. У вас имелись основания предполагать, что вас гонят по полю. И вот скажите, кто такой товарищ Ролдугин, что вы ему заплатили 400 миллионов, и почему вы думали, что он может оборонить вас от этих сложностей, и почему вы думали, что у него можно купить пост президента Дагестана?»

И я боюсь, что российская элита сейчас так размышляет. Да, вот Сулейман сидит под домашним арестом. Не значит ли это, что он что-то рассказывает, потому что если он не будет чего-то рассказывать, то его переведут под настоящий арест?

А таких Сулейманов у нас много. Как вы понимаете, у Керимова не было мечты жизни, которая заключалась вы том, чтобы перевести 400 миллионов на счет этого Ролдугина. У него, конечно, это были не последние 400 миллионов. Но он знает, куда ему девать 400 миллионов без покровительства виолончелистов.

В общем, короче говоря, этот список висит. И понятно, что будут за этот список американцам мстить. И мстя, будут бомбить не только Воронеж, но, наверное, уже Люберцы. И более того, это бомбежку Люберец будут показывать по телевизору и объяснять, как эти Люберцы разбомбили страшные и ужасные США.

Но у меня гипотеза, что вот эти страшные бомбежки Воронежа и Люберец, теперь репрессии внутри будут сопровождаться снижением уровня внешнеполитических гадостей, которые делает Россия, то есть снижением того, что, собственно, является предметом главного раздражения США.

Латынина: За что церковь Московского патриархата отказалась отпеть годовалого мальчика

 
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