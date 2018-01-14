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Общество
14.01.2018
Золотые слова экс-начальника ГАИ Брестской области

Должность руководителя Госавтоинспекции Брестчины стала вакантной с 5 января текущего года.

Сергей Талатай пояснил, что решение уйти из органов у него вызревало не один год. И прокомментировал обстоятельства увольнения в интервью газете Вечерний Брест.

— Я воспользовался своим законным правом уйти в отставку по достижению срока выслуги. Людей будоражит стереотип, что якобы с таких должностей сами не уходят, должен, мол, быть какой-то «залет». Но я могу ответственно заявить: никаких проблем у меня на работе не было. Пресловутый детектор я прошел, со стороны контролирующих служб и властей к нам никаких претензий не было — брестская ГАИ на хорошем счету. И я считаю, это мастерство — уйти на пике, уйти достойно. Неужели обязательно нужно повторять поступки известных спортсменов, боксеров, которые могли уйти непобежденными, но оставались и в итоге проигрывали бой?

И отметил, что продолжит работу в развитии транспортной инфраструктуры города и области.

 
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