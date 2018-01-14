«Публика Бузову любит. Это говорит о том, какие вкусы царят в России сегодня»

Историк моды Александр Васильев прошелся по российской телезвезде.

«Ольга Бузова — феномен сегодняшней России. По количеству подписчиков в социальных сетях она обогнала певицу Мадонну! Удивительно, что женщина с достаточно тривиальной внешностью имеет такой успех. Платье в стиле группы «ВИА Гра», глубочайшее декольте и разрез. Но публика Бузову любит. Это говорит о том, какие вкусы царят у нас сегодня» — высказался Васильев в журнале «7 дней».

Почему в России второй популярнейший человек — Бузова