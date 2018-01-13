Белорусская армия будет петь марши на темы белорусских народных песен

Военные музыканты думают над новыми произведениями на темы белорусских народных песен.

Об этом сообщает официальное издание Минобороны Беларуси.

Так на днях прошел учебно-методический сбор начальников – военных дирижеров оркестров Вооруженных сил Республики Беларусь.

«В качестве практического отчета о своей творческой деятельности каждым представителем оркестра были продемонстрированы авторские сочинения в жанре песни или марши, написанные на темы белорусских народных песен и современных произведений об армии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что скоро эти произведения «займут достойное место в репертуаре музыкантов в погонах».

Ранее почти весь песенный репертуар составляли русскоязычные произведения советского наследия времен Второй мировой войны и послевоенного периода.