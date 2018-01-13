Шендерович: «Никто же не спрашивает: дорогой деятель культуры, не хочешь ли ты стать проституткой?»

Известный писатель Виктор Шендерович на своей странице в Фейсбуке рассуждает о продажных творцах.

«Новый список деятелей науки, культуры и прочего искусства, привычным косяком пошедших в доверенные лица нашего мугабы, напомнил мне рассказ одной моей знакомой.

Знакомая эта — очень эффектная, надо заметить, девушка — была замечена на некой тусовке немолодым и весьма известным гос.олигархом путинского разлива.

И приглашена поужинать.

И пошла поужинать (молодости свойственна любознательность).

И вот они ужинали, ужинали, а потом девушка отлучилась в туалет, и там, в туалете, обнаружила в своей сумочке невесть откуда взявшийся увесистый рулон из стодолларовых банкнот.

Вместо объяснения в любви, так сказать.

Вот и с деятелями культуры, говорю вам, та же технология.

Никто же не спрашивает: дорогой деятель культуры, не хочешь ли ты стать проституткой? Нет-нет, зачем так грубо? Просто в твоей «сумочке» внезапно обнаруживаются рулоны бабла (господдержка, заказы, премии, новое здание театра, фонды, сметы). А ответные ласки предполагаются по умолчанию.

И даже, желательно, искренние.

Тем более что в случае отказа они ведь могут и бритвой по глазам, не правда ли?»