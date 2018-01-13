Руководитель агрокомбината на Могилевщине лично расстреливал собак на фермах

На территории фермы сельхозпредприятия «Восток» Могилевского района мужчина расстреливал собак.

По словам очевидцев, это был руководитель хозяйства Виктор Рябцев. Две собаки получили тяжелые ранения. По факту жестокого обращения с животными милиция проводит проверку. Возможно возбуждение уголовного дела, сообщает телеканал СТВ.

Шестимесячной дворняге Луши ветеринаром пришлось удалять глазное яблоко, куда попала пуля. Сейчас собака находится у волонтеров, которые оплачивают лечение и ищут нового хозяина.

Как следует из сюжета, Луша вместе с другими бездомными собаками жила на молочно-товарном комплексе. Работники их регулярно подкармливали. Но на днях приехал человек с ружьем, совершил самосуд, а потом отправился на другую ферму и снова начал стрельбу.

Следующей жертвой стал Мулик, питомец работницы агрокомбината «Восход». Пуля попала собаку в шею, задета трахея. Ветеринары не берутся делать операцию, говорят, что 12-летнее животное не перенесет наркоз.

Примечательно, что отстрел собак происходил средь бела дня. Свидетелями жестокой расправы стали почти все работники фермы. По словам очевидцев, расстреливал собак молодой руководитель крупного агрокомбината. Свой поступок объяснил просто: собакам не место на молочно-товарном комплексе.

Правоохранительные органы начали проверку. Оружие изъято и находится в Могилевском РУВД на экспертизе. По ее результатам будет приниматься решение, как квалифицировать поведение и.о. директора. Рассматриваются два варианта: административное правонарушение либо уголовная статья «Жестокое обращение с животными».