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Политика
13.01.2018
Светлана Метёлкина
Жизнь белорусов в трех цитатах Лукашенко

Куда три года шли и где в итоге оказались — путь белорусов, посланных по курсу.

Прием по случаю старого Нового года оказался не очень праздничным. По крайней мере, если судить по тем прогнозам, которые озвучил Александр Лукашенко для белорусов, уложив в фразу «легче не будет». «Салідарнасць» взглянула на предыдущие старо-новогодние высказывания руководителя и обнаружила, что по ним можно проследить весь путь страны за последние три года.  

2016 год

Тучи над Беларусью начали сгущаться намного раньше, однако глава Беларуси в самом начале 2016 года уверенно подтвердил незыблемость выбранного им курса, примерив даже себя библейский образ.

— Апостол Петр в твердой вере шел по бушующему морю, словно по суше. Но стоило ему засомневаться, и он стал тонуть… Вот так и в нашей жизни. Избрали свой курс, надо ему следовать, не поддаваясь никаким сомнениям и страхам, — заявил Лукашенко.

И загадал желание:

— Не скрою, мое заветное желание в том, чтобы наступивший год стал прорывным и открыл новый этап развития страны, чтобы мы преодолели негативные последствия мирового кризиса и значительно повысили уровень жизни людей.

2017 год

Впрочем, если в течение того года что-то и прорвало, то только не в плане повышения уровня жизни.

В результате в начале следующего, 2017-го, Лукашенко констатировал:

— Год не был простым, не все удалось осуществить.

Но решил не сдаваться и вновь высказал уверенность в правильности маршрута:

— Впрочем, кому как не белорусам знать, что трудности закаляют. Мы видим цель и то, что нужно для ее достижения, — заверил Лукашенко.

2018 год

И вот с наступлением нового, 2018 года, стало понятно, что «закаляться в трудностях» белорусам еще очень долго.

12 января Лукашенко прямо предупредил, что «легко не будет».

— И даже, наверное, легче не будет, чем в прошлом, 2017-м или в былые годы, — заявил он и констатировал: — Жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо.

Впрочем, он подчеркнул, что по-прежнему ставит «амбициозные задачи» и вновь послал белорусов по курсу.

— И, чего бы это нам ни стоило, мы должны достичь этих рубежей.

А пока белорусы гадают, а надо ли им туда, куда их ведут, Лукашенко представил спасительный бизнес-план. Рассуждая о крылатом выражении: «Печально, когда у вас нет друзей. А еще грустнее, когда нет врагов», он отметил:

— Наверное, и то, и другое у нас есть. Значит, мы еще имеем некоторые перспективы.

Похоже, других источников для перспектив у белорусов попросту не осталось.

 
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