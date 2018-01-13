В Беларуси существенно похолодает. Но пока без снега

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье похолодает, температура воздуха понизится до -4...10°С.

14-15 января сохранится умеренно-морозная погода. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха минимальная ночью составит -7..-12°С, при прояснениях воздух охладится до -13..-15°С, дневной максимум не превысит -2..-7°С.

Как рассказала TUT.BY заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова, во вторник, 16 января, преимущественно без осадков. Днем в западных районах Беларуси ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью понизится до -6...12°С, по восточной части страны при прояснениях воздух охладится до -14°С, максимальная температура днем — не выше -2...8°С.

В середине следующей недели ожидается изменение погодных условий. Наконец-то выпадет снег, образуется снежный покров, мороз ослабеет, но будет ветрено и некомфортно.