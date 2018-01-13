Новый психологический язык

Интернет пестрит предложениями о ментальной поддержке («новый, мегаактуальный подход – только у нас!») и полном погружении в познание телесного.

Йога-психопрактика, тренинги «Как заработать миллион и выйти в открытый космос, не вставая с постели», коуч-семинары «Развитие зажатого эго в эпоху умственного фитнеса» и экзистенциальные тренировки «Кто виноват в появлении духовных складок».

Специалисты готовы разложить за пару-тройку занятий ваше «я», вашу грешную жизнь и ваше до сей поры бездарное мироустройство. Они все-все растолкуют – только платите, платите, платите. Новая «околопсихология» – что это, шарлатанские этюды в стиле Питерса, Таккера и Остапа Бендера, наркомания головного мозга или процедуры будущего – решать вам. Ну а пока для затравочки – словарик характерных для этой отрасли терминов.

Бодироллинг – мануальная техника с использованием резиновых мячиков. По ним надо кататься, регулярно и за хорошие деньги – вот тогда будет вам гармония и профилактика остеопороза.

Глубинное слушание – вожделенное состояние начинающих коучей и психотерапевтов. Способность чувствовать и слышать то, что находится «за» словами другого человека, и быть в процессе общения в глубинной, подлинной связи.

Движущийся и Свидетель – наши составные: суетливое начало и начало созерцательное. В общем, во имя успешной практики на занятии надо перестать двигаться, замереть и услышать свой внутренний голос. Это и будет великая встреча Движущегося и Свидетеля.

Дизайн-мышление (оно же – «социальная чуткость») – методология решения деловых задач, основывающаяся на творческом, а не аналитическом подходе. Фантазии бьют ключом? Отлично! Вы дизайн-мыслитель.

Извлечение грудной клетки из живота – достижение идеального положения груди дико важно для будущего просветления. Свою грудь надо возвысить: у обычных серых обывателей грудное начало валится вниз, скатываясь в район пузика. Не беда! Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание, медленно выдохните животом, сохраняя грудную клетку в положении вдоха. Желательно – навсегда.

Квир-фасилитатор – человек необыкновенной сексуальной ориентации, обеспечивающий успешную групповую психокоммуникацию (ничего непристойного) ему подобных. Проще говоря, модератор психотерапевтических гей-встреч.

Коррекция паттернов – исправление набора стереотипных поведенческих реакций или последовательностей действий. Пример: вы привыкли материться в случае, если шлепнулись в лужу. Не беда, на платных курсах это исправят – 6-7 тысяч рублей – и вы будете радоваться каждому падению.

Наработки психологического айкидо – знания в области психотехники, которая учит, как избежать любых возможных конфликтов. Вам хамят в лицо? Но вы же матерый психологический айкидошник: терпим, улыбаемся, желаем счастья нахалу – такие вот навыки предлагается обрести.

Поиск бессознательной компетентности – зачастую вы действуете не задумываясь, будто на автопилоте. Это происходит оттого, что некоторые действия повторяются вами настолько часто, что вы начинаете выполнять их автоматически. Это и есть бессознательная компетентность.

Утелешенье – утешения тела. Воплощения понимания, что ваше «я», ваше тело и ваши мозги – одно целое «я» и есть. (А-а-а-а-а-а! – Прим. SNC.)

Центр в животе, или наш второй мозг – короче, есть такая версия, что стенки желудка и других пищеварительных органов покрыты сетью нейронов, число которых достигает ста миллионов. Маленький мозг в нашем животе взаимодействует с главным – головным, в значительной степени определяет наше настроение и играет ключевую роль в возникновении некоторых заболеваний. Рулит нами не слабее головы. Уважайте живот всецело – и вы поймете жизнь.