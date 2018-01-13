Невзоров: «Раньше трусы надо было снимать после проб, а сейчас прямо в дверях студии»

Известный публицист Александр Невзоров в интервью на «Эхо Москвы» объяснил, почему скандал о домогательствах в Голливуде принесет лишь обратный эффект.

«Я внимательно просмотрел речь Опры Уинфри на вручении «Глобуса». Эта знаменитая речь, которая потрясла мир о домогательствах и о том, как это ужасно – о чести, о невинности актрис, о победе над харассментом в кино. Это было неплохо, но все было бы гораздо ярче и сочней, если бы ту же самую речь произнесла бы, например, Саша Грей. Вот Уинфри не может создать тот образ проблемы, на который способна Грей. Но даже в этом упрощенном варианте, все прошло, в общем, неплохо, прекрасно.

Как сексуальное насилие отразилось на «Золотом глобусе»

Все дамы голливудские морщились, вздрагивали, сотрясая, судя по всему, тонну силикона. И вот теперь те девочки, которые заработали на результатах сексуальных домогательств к ним миллионы долларов, они искрились очень праведным гневом, проклинали харассмент, который стал на самом деле причиной их успеха и обогащения. Они всерьез уверены в том, что на киноолимп их привело не умение вовремя дать кому надо, а исключительно одаренность.

Фейерверк дикого лицемерия продолжатся очень долго. Даже все плакали. И вот когда Опра завела себя на трибуне и кончила, все взорвались аплодисментами, зал почти поголовно встал. Примечательно, что вместе с расчувствовавшимися дамами, встали и голливудские самцы, бешено молотя в ладони и вертя головами.

Если вы хотите посмотреть, как выглядят рожи предателей, то на эту пленочку надо обязательно взглянуть.

Но я хочу всех успокоить, кончится все хорошо. Вот эти «спермотозавры» Голливуда вроде бы притихли, но они не огорчены, они не в страхе. Они облизываются, потому что для них все теперь станет гораздо проще. Домогательства теперь, пока есть роли, пока есть соблазнительные роли, они никуда не уйдут. Они приобретут гораздо более изощренную форму, гораздо более унизительную для соискательниц поклонения и миллионов.

Теперь девушка, которая жаждет роли, должна будет с предельной ясностью предлагать себя продюсеру сама, причем тем способом, который не оставляет и малейших сомнений в ее согласии.

Все будет решать инициатива и скорость предложения. Нет, я думаю, все будет построено тоньше. Этот скандал приведет только к тому, что раньше трусы надо было снимать после проб, а сейчас прямо в дверях студии. И роль будут получать те, кто сумеет предложить себя максимально безопасно, предельно однозначно и красноречиво. Вот Опра и эти все заводилы скандала, они сами организовали капкан для будущих этих всех Джоли.

Пиар на домогательствах