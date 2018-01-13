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Комментарии
13.01.2018
Светлана Калинкина, Белпартизан
Бойтесь сковородок!

Труженики борделя на страже морали и нравственности! В моем понимании наказание фигуранта «дела патриотов» Андрея Белявского за хранение одного патрона выглядит именно так.

Кто бы, как говорится, мычал…

Помните маленького Колю Лукашенко с золотым пистолетом, который ему подарил президент России?

«Пока не зарядили», – отшучивался тогда Лукашенко-старший на тему дети и оружие. Николаю тогда было пять лет, но «пока» длилось не долго.

К семи годам Коля уж стрелял.

«Что для него важно, так это его оружие: например, сегодня он тренируется в стрельбе из малокалиберной винтовки, завтра с автоматом Калашникова...» – рассказал Лукашенко-старший в интервью американскому профессору Григорию Иоффе. И пояснил: «В конце концов, он мальчик».

Значит, отдельным детям в нашей стране можно и в пять лет, и в семь баловаться и с патронами, и с боевым оружием, а взрослым дяденькам, как Белявский, – нельзя.

Министр внутренних дел собрал такую коллекцию оружия, что даже не знает, сколько в ней экспонатов, а кому-то год «химии» за сувенирный патрон, и это считается справедливым приговором?..

Лукашенко дал право на ношение оружия и жуку, и жабе. Среди госчиновников даже устраивают специальные соревнования по стрельбе из пистолета – белорусскому языку этих бедолаг обучить так и не удалось, а вот отстреливаться научили.

И эти люди судят кого-то за патрон, хранившийся в качестве сувенира?!

Вместо того, чтобы извиняться, оправдываться, просить прощения за то, что арестовали ни за что, держали в СИЗО, вырвали из жизни на несколько месяцев они его судят. За один патрон...

Боеприпас, — говорят. — Опасно!

А ножи, которыми мы салаты нарезаем, не опасны? А бензопила, которой психически больной устроил резню в торговом центре? А хамоватые бездари, управляющие страной, у которых миллионы белорусов оказались в заложниках? Они – не опасны?

А эта, пропитанная цинизмом и лживостью, атмосфера, в которой мы живем – не опасна? Когда дизайнеру-патриоту выносят обвинительный приговор за сувенирный патрон, валявшийся где-то в коробках, а милиционера, стрелявшего в новогоднюю ночь в спину человеку, отдыхавшему у себя дома, оправдывают.

Эта ситуация очень опасна. И уже не в одном государстве привела к тому, что самыми опасными для власти оказывались даже не оружие и патроны, а вырванные из заборов колы и чугунные сковородки.

 
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