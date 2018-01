СМИ: адвокат Трампа заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за молчание о связи с ним

Адвокат президента США Дональда Трампа в 2016 году заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс) за ее молчание о возможной сексуальной связи с политиком. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации газеты, Клиффорд в личных разговорах рассказывала о связи с Трампом после их знакомства в июле 2006 года на турнире по гольфу. Юрист Майкл Коэн, по словам источников, заключил с ней соглашение о неразглашении за месяц до выборов президента США в 2016 году, пишет Медуза.

После публикации The Wall Street Journal издание The Daily Beast сообщило, что о связи Клиффорд с Трампом рассказывала ее подруга, порноактриса Алана Эванс.

В комментарии газете Коэн заявил, что и Трамп, и Клиффорд отрицают существование связи между ними. «Слухи о том, что я получила деньги за молчание от Дональда Трампа, совершенно неправдивы», — сказано в заявлении.

