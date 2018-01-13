.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Белорусская армия будет петь марши на темы белорусских народных песен
Руководитель агрокомбината на Могилевщине лично расстреливал собак на фермах
В Беларуси существенно похолодает. Но пока без снега
Тайны последней картотеки КГБ
СМИ: адвокат Трампа заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за молчание о связи с ним
Ну и ну! На электронных билетах в цирк печатают приглашение на выборы. Фотофакт
Полуобнаженная активистка Femen, оголившаяся перед Лукашенко, напала на президента Чехии
Час для гендэрнай інтэрвенцыі?
Кого Лукашенко назвал «лицом нации» и «носителем стиля». Спойлер: Солодуха в их числе
Артемий Троицкий: «Я тоже жертва домогательства?»
Лукашенко появился на приеме в честь старого Нового года в костюме не по размеру. Фотофакт
В Минске Citroen не пропустил на переходе гаишников — те ударили по крыше и пнули колесо. Видеофакт
«Назвали стоимость пребывания в реанимации — $ 1000». Отец умершего в гомельском роддоме ребенка собирается выйти на протест
«Вонючий завод»: как жители деревни сражаются за право дышать полной грудью
МНС назвала сумму, которую рассчитывает получить в 2018-м от «налога на Google»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белорусская стабильность в двух цитатах Лукашенко
За что церковь Московского патриархата отказалась отпеть годовалого мальчика
«Судя по количеству ментов на новогодней елке, Беларусь тоже воюет с ИГ»
Оперативники добрались до студенческих столовых и описали ощущения для Лукашенко
На приеме министра здравоохранения не обошлось без курьезов
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Литовец ржал с наших крепостных»
Как Запад реально помогает Беларуси
Дмитриев – Рудому: «Это не патернализм, а нормальные социальные требования от работающего человека»
Нужен ли нам такой хоккей?
Чего белорус не может понять про Украину
«Ждет тебя всадник и темный крест». Как проходит прием у гадалок и можно ли их наказать
Политолог: Закрытие российских телеканалов может разозлить многих белорусов
Фармацевт рассказала о своей работе: «Дайте таблетки на букву «А»
Цитата дня. Кобяков анонсировал бег на месте
Кірыл Руды: «Калі хочаце хутка, то лепш эмігруйце»
Жыхары Чыжоўкі: «Бацька апошнюю шайбу закаціў. На трыбунах на вушах стаялі»
Нищебродам здесь не место, или Привет из 1990-х
«Азиаты сегодня приехали – завтра уехали, и попробуй сними с них налоги и штрафы задним числом»
Почему мы должны знать ВСЁ о президенте страны
25 успешных белорусов: «Не с точки зрения «классный мужик» или «красивая девушка»
«Мне 45. Но жизнь совершила полный круг, и мы вернулись во времена, когда я в школу пошел»
«От болтовни Россия погибла!» Заявил атаман Каледин, вышел в другую комнату и застрелился
«Как могли, так и выкручивались». Воспитательница рассказала, почему ушла из детсада
Семь фактов о «динозавре», которого Лукашенко спасает больше 20 лет
«Вода дороже водки». Что удивляет иностранцев в минских отелях
Как моего сына в БРСМ принимали
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Глеб отпраздновал день рождения дочери: мило и с размахом
Как сексуальное насилие отразилось на «Золотом глобусе»
Рождественские (спец)службы в Храме Христа Спасителя
В элитный клуб Топузидиса разрешен въезд только на «Феррари» и «Бентли». Фотофакт
Холли Берри приветствует в 2018-м поклонников в любимом купальнике
Баскетболистка Елена Левченко в пальто на голое тело поздравила с Новым годом
Сара едет. В Таиланд!
Самый мрачный новогодний президент
Лучшие фотографии 2017 года
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
13.01.2018
СМИ: адвокат Трампа заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за молчание о связи с ним

Ранее актриса в личных разговорах рассказывала о связи с Трампом, но потом почему-то замолчала.

Адвокат президента США Дональда Трампа в 2016 году заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс) за ее молчание о возможной сексуальной связи с политиком. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации газеты, Клиффорд в личных разговорах рассказывала о связи с Трампом после их знакомства в июле 2006 года на турнире по гольфу. Юрист Майкл Коэн, по словам источников, заключил с ней соглашение о неразглашении за месяц до выборов президента США в 2016 году, пишет Медуза.

После публикации The Wall Street Journal издание The Daily Beast сообщило, что о связи Клиффорд с Трампом рассказывала ее подруга, порноактриса Алана Эванс.

В комментарии газете Коэн заявил, что и Трамп, и Клиффорд отрицают существование связи между ними. «Слухи о том, что я получила деньги за молчание от Дональда Трампа, совершенно неправдивы», — сказано в заявлении.

Перед выборами президента США осенью 2016 года несколько женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Среди них была порноактриса Джессика Дрейк. СМИ также опубликовали запись, на которой Трамп говорит, что знаменитостям можно «хватать за промежность» женщин.

В ноябре 2016 года The Wall Street Journal писала, что Стефани Клиффорд обсуждала со СМИ возможность рассказа о своих отношениях с Трампом, однако в итоге отказалась от этого.

Кстати, Стефани Клиффорд, она же Сторми Дэниелс, появлялась на страницах «Cалідарнасці» в рубрике «Девушка дня».

Стори Дэниэлс начинала свою трудовую карьеру стриптизершей в клубе. Затем были съемки в фильмах для взрослых: за десять лет красавица успела сняться в сотни картинах и получить около 30 «Порно-Оскаров». Этого Стори показалось мало и в 2010 году она выставила свою кандидатуру на выборы в сенат. Правда, на финальной стадии госпожа Дэниэлс отказалась от борьбы, посчитав, наверное, политику очень грязным занятием. К великой радости своих поклонников, актриса вернулась к своей привычной работе.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.6 (оценок:5)
Главное
Белорусам обещали «шенген» по 35 евро к началу года, но его нет. Властям плевать?
Бойтесь сковородок!
Романчук: «На этот раз в наши с вами карманы залезло сахарное лобби»
«Собчак – это просто большой корпоратив для разогрева на выборах»
«Трэба правесьці выбары, каб забясьпечыць душэўны камфорт самой Лідзіі Міхайлаўны»
Фотожабы: «Никаких больше рептилоидов, НЛО и мировых заговоров»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY