СМИ: адвокат Трампа заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за молчание о связи с ним

Ранее актриса в личных разговорах рассказывала о связи с Трампом, но потом почему-то замолчала.

Адвокат президента США Дональда Трампа в 2016 году заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс) за ее молчание о возможной сексуальной связи с политиком. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации газеты, Клиффорд в личных разговорах рассказывала о связи с Трампом после их знакомства в июле 2006 года на турнире по гольфу. Юрист Майкл Коэн, по словам источников, заключил с ней соглашение о неразглашении за месяц до выборов президента США в 2016 году, пишет Медуза.

После публикации The Wall Street Journal издание The Daily Beast сообщило, что о связи Клиффорд с Трампом рассказывала ее подруга, порноактриса Алана Эванс.

В комментарии газете Коэн заявил, что и Трамп, и Клиффорд отрицают существование связи между ними. «Слухи о том, что я получила деньги за молчание от Дональда Трампа, совершенно неправдивы», — сказано в заявлении.

A former porn star reached a 0,000 deal just before the 2016 election to stay silent about an alleged sexual encounter with Donald Trumphttps://t.co/uztUVwrPAm — The Wall Street Journal (@WSJ) 12 января 2018 г.

Перед выборами президента США осенью 2016 года несколько женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Среди них была порноактриса Джессика Дрейк. СМИ также опубликовали запись, на которой Трамп говорит, что знаменитостям можно «хватать за промежность» женщин.

В ноябре 2016 года The Wall Street Journal писала, что Стефани Клиффорд обсуждала со СМИ возможность рассказа о своих отношениях с Трампом, однако в итоге отказалась от этого.

Кстати, Стефани Клиффорд, она же Сторми Дэниелс, появлялась на страницах «Cалідарнасці» в рубрике «Девушка дня».

Стори Дэниэлс начинала свою трудовую карьеру стриптизершей в клубе. Затем были съемки в фильмах для взрослых: за десять лет красавица успела сняться в сотни картинах и получить около 30 «Порно-Оскаров». Этого Стори показалось мало и в 2010 году она выставила свою кандидатуру на выборы в сенат. Правда, на финальной стадии госпожа Дэниэлс отказалась от борьбы, посчитав, наверное, политику очень грязным занятием. К великой радости своих поклонников, актриса вернулась к своей привычной работе.