.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Ну и ну! На электронных билетах в цирк печатают приглашение на выборы. Фотофакт
Полуобнаженная активистка Femen, оголившаяся перед Лукашенко, напала на президента Чехии
Час для гендэрнай інтэрвенцыі?
Кого Лукашенко назвал «лицом нации» и «носителем стиля». Спойлер: Солодуха в их числе
Артемий Троицкий: «Я тоже жертва домогательства?»
Лукашенко появился на приеме в честь старого Нового года в костюме не по размеру. Фотофакт
В Минске Citroen не пропустил на переходе гаишников — те ударили по крыше и пнули колесо. Видеофакт
«Назвали стоимость пребывания в реанимации — $ 1000». Отец умершего в гомельском роддоме ребенка собирается выйти на протест
«Вонючий завод»: как жители деревни сражаются за право дышать полной грудью
МНС назвала сумму, которую рассчитывает получить в 2018-м от «налога на Google»
Чем заняться в 2018-м?
«Влюбленный взгляд» журналиста на президента. Фотофакт
Обложка дня. Трамп с горящими волосами
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белорусская стабильность в двух цитатах Лукашенко
За что церковь Московского патриархата отказалась отпеть годовалого мальчика
«Судя по количеству ментов на новогодней елке, Беларусь тоже воюет с ИГ»
Оперативники добрались до студенческих столовых и описали ощущения для Лукашенко
На приеме министра здравоохранения не обошлось без курьезов
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Чего белорус не может понять про Украину
«Ждет тебя всадник и темный крест». Как проходит прием у гадалок и можно ли их наказать
Политолог: Закрытие российских телеканалов может разозлить многих белорусов
Фармацевт рассказала о своей работе: «Дайте таблетки на букву «А»
Цитата дня. Кобяков анонсировал бег на месте
Кірыл Руды: «Калі хочаце хутка, то лепш эмігруйце»
Жыхары Чыжоўкі: «Бацька апошнюю шайбу закаціў. На трыбунах на вушах стаялі»
Нищебродам здесь не место, или Привет из 1990-х
«Азиаты сегодня приехали – завтра уехали, и попробуй сними с них налоги и штрафы задним числом»
Почему мы должны знать ВСЁ о президенте страны
25 успешных белорусов: «Не с точки зрения «классный мужик» или «красивая девушка»
«Мне 45. Но жизнь совершила полный круг, и мы вернулись во времена, когда я в школу пошел»
«От болтовни Россия погибла!» Заявил атаман Каледин, вышел в другую комнату и застрелился
«Как могли, так и выкручивались». Воспитательница рассказала, почему ушла из детсада
Семь фактов о «динозавре», которого Лукашенко спасает больше 20 лет
«Вода дороже водки». Что удивляет иностранцев в минских отелях
Как моего сына в БРСМ принимали
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Глеб отпраздновал день рождения дочери: мило и с размахом
Как сексуальное насилие отразилось на «Золотом глобусе»
Рождественские (спец)службы в Храме Христа Спасителя
В элитный клуб Топузидиса разрешен въезд только на «Феррари» и «Бентли». Фотофакт
Холли Берри приветствует в 2018-м поклонников в любимом купальнике
Баскетболистка Елена Левченко в пальто на голое тело поздравила с Новым годом
Сара едет. В Таиланд!
Самый мрачный новогодний президент
Лучшие фотографии 2017 года
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
13.01.2018
Полуобнаженная активистка Femen, оголившаяся перед Лукашенко, напала на президента Чехии

Украинская «секстремистска» Анжелина Диаш напала на главу Чехии на избирательном участке. «Секстремистка выкрикивала «Земан — продажная девка».

В заявлении Femen уточняется, что Земан действует в интересах Москвы.

Чешское издание Lidove noviny опубликовало видео, где раздетая по пояс активистка бросается навстречу Земану. Через несколько секунд ее задержали охранники, уложив лицом вниз на пол.

Затем, как пишет издание, охранники завернули активистку в одеяло и передали полицейским.

Напомним, что Диаш провела акцию во время встречи Лукашенко и Порошенко в Киеве 21 июля.

Во время совместной пресс-конференции руководителей Украины и Беларуси активистка топлесс выбежала перед телекамерами. Она также звала «Жыве Беларусь!». Эти же слова были написаны на груди.

Напомним, что Диаш 21 июля провела акцию перед Лукашенко и Порошенко в Киеве.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
Корпоратив, подпорченный дресс-кодом: Белоус и компания рассорились с «Друзьями»
Единственный вопрос, который заставил Путина хоть как-то напрячься
«Я ставіў на арыштаваных зверху крэсла і сядзеў на ім, пакуль яны не пачыналі даваць паказанні»
Фото дня. Красавчики развесили «любимчиков дам» возле барбершопа «Чекист»
Почему Лукашенко лично озаботился величиной порций в студенческих столовых
Человечество хочет стерилизовать само себя, как котиков?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY