Украинская «секстремистска» Анжелина Диаш напала на главу Чехии на избирательном участке. «Секстремистка выкрикивала «Земан — продажная девка».

В заявлении Femen уточняется, что Земан действует в интересах Москвы.

Чешское издание Lidove noviny опубликовало видео, где раздетая по пояс активистка бросается навстречу Земану. Через несколько секунд ее задержали охранники, уложив лицом вниз на пол.

Затем, как пишет издание, охранники завернули активистку в одеяло и передали полицейским.

Напомним, что Диаш провела акцию во время встречи Лукашенко и Порошенко в Киеве 21 июля.

Во время совместной пресс-конференции руководителей Украины и Беларуси активистка топлесс выбежала перед телекамерами. Она также звала «Жыве Беларусь!». Эти же слова были написаны на груди.

Напомним, что Диаш 21 июля провела акцию перед Лукашенко и Порошенко в Киеве.