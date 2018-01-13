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Экономика
13.01.2018
Романчук: «На этот раз в наши с вами карманы залезло сахарное лобби»

Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбуке пишет об очередном аморальном образчике экономической политики властей — ограничении на полках магазинов российского сахара.

«Справедливо ли, когда материальные интересы 500 человек ставят выше интересов 9,4 миллионов?

Честно ли, когда за неумение управлять производством в условиях даже ограниченной конкуренции, правительство заставляет платить потребителей?

Эффективно ли защищать регулированием, льготами и госзаказом отдельных производителей, чтобы обеспечить им сбыт своей продукции на внутреннем рынке?

Морально ли забирать из карманов 9,4 миллионов потребителей по пресловутой нитке, чтобы для номенклатурных лоббистов купить условный «Мерседес»?

Несправедливо, бесчестно, неэффективно и аморально. Именно такой образчик экономической политики демонстрируют нам белорусские власти в начале 2018-го года. Тем самым правительство подтверждает: «Мы протекционисты, народ плечистый. Мы не допустим свободной конкуренции, открытой торговли. Мы стояли и стоять будем на защите интересов номенклатурных фаворитов». Правительство игнорирует цену, которую платят потребители и налогоплательщики распорядители чужого за торговый протекционизм и монополистические практики.

На этот раз в наши с вами карманы залезло сахарное лобби. Причина — появление на полках магазинов российского сахара. Он оказался значительно дешевле белорусского. И что? Совмин и Министерство антимонопольного регулирования (МАРТ) порадовались за белорусских потребителей? Похлопали тому факту, что они за счёт низких цен могут сэкономить несколько десятков миллионов долларов для своих семейных бюджетов? Ага, держите карман шире. В декабре МАРТ включил сахар в список социально значимых товаров. Это значит, что чиновники получили право в ручном режиме регулировать цены на сахар. Вот он и установил предельные минимальные цены на сахар. Если до введения этой нормы сахар из Краснодара был по 89 копеек, из Брянска – по 90 копеек, а расфасованный в упаковки по 1 кг – 97 копеек, то после «социально ответственных» решений МАРТа минимальная цена на российский сахар должна быть уже 1,5 BYN-рубля. Для сравнения белорусский сахар продавался по 1,59 BYN-рубля.

Форменное безобразие. Вопиющее нарушение правил открытой конкуренции и свободной торговли даже в рамках ЕАЭС. Гнетущее игнорирование законов экономики. Белорусские власти не могли устоять перед напором четырех сахарных «баронов»: Городейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод, Слуцкий сахарорафинадный комбинат и Скидельский сахарный комбинат. «Красные директора» не могут управлять заводами так, чтобы быть чистыми плательщики бюджета, а не его иждивенцами. А ведь совсем недавно чиновники Белгоспищепрома убеждали А. Лукашенко построить пятый сахарный завод. А тут производственные мощности имеющихся эффективно использовать не могут.

Грустно и отвратно от того, что грубый отраслевой лоббизм, ограничение конкуренции, нарушение принципов свободы торговли в ЕАЭС производится руками того, кто должен свято чтить и блюсти эти самые принципы и ограждать беларусов от монополизма. Ручное регулирование цен сахара это позорное решение для МАРТа. Это дискредитация антимонопольной политики в целом. Когда МАРТ ломается под лоббистским напором четырёх предприятий, далеко не самых мощных и важных, он тем более бессилен против куда более мощного энергетического, финансового, страхового, транспортного, аграрного лобби.

Беларусь была и остаётся страной жгучего номенклатурного монополизма и широкого распространения дискриминационных практик против иностранных и частных производителей товаров и услуг. К сожалению, наличие МАРТа никак не повлияло на это состояние. Слабо верится, что если в начале руководство этого органа о себе не заявило, не обозначило свою позицию, то в будущем оно сможет исправиться. Ведь чиновникам гораздо проще заниматься отслеживанием рекламы в интернете, следить за обоснованностью цен в магазинах, чем бросить вывоз реальным врагам потребителей.

Мне говорят, в МАРТе работают хорошие парни, они за предпринимателей. Возможно, парни и девушки в МАРТе, действительно, по-человечески хорошие. Допускаю, что они лучше понимают и поддерживают малый частный бизнес, чем Минпром и Минсельхозпрод, которым плевать на него. Но для полноценной антимонопольной политики, для защиты открытой конкуренции, т. е. защиты потребителей, этого явно мало».

 
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