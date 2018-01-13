Публицист Леонид Радзиховский объяснил роль некоторых претендентов в президенты РФ.

– Грудинин должен стоять и ругаться – но в позе покорности, – заявил Радзиховский в интервью «Фонтанке». – Это поза человека, который всем своим видом показывает: я знаю, что президент России – Путин Владимир Владимирович. Он может потом четыре часа говорить, что этот президент проводит политику неправильную. Но при этом обязательно должен дать понять: у меня, Грудинина, нет желания изменить законы природы. А законы природы таковы, что президент России – Путин Владимир Владимирович…

Можно сказать царю всё что угодно. Но с миндальной, дрожащей, робкой человеческой улыбкой. Она означает: я не требую, я не нападаю, уж тем более не могу быть для вас конкурентом, я иду указать вам на ваши недостатки и ошибки, но я – ходок. Вот он – ходок из совхоза имени Ленина, который несёт челобитную. Зачем-то при этом у него на груди болтается бирка «кандидат в президенты». Но он – внутри флажков…

Собчак – это просто большой корпоратив для разогрева на выборах. Потому что степень омертвения дошла действительно до неприличной, с точки зрения власти, стадии. Безусловно, они могли провести выборы совсем в режиме «не приходя в сознание», не прерывая сна ни на секунду. Жириновский, Явлинский, Зюганов... Но, видимо, так глубоко спать и храпеть на весь мир им показалось неправильным. Они же там любят приключения: со стерхами полетать, амфору достать. Вот достали «амфору» – Ксению Анатольевну. Но её мало, чтобы разогреть этот корпоратив.