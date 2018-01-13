Зарплата чиновников достигла «по пятьсот». Справедливо ли это?

Эксперты анализируют, что будет, если снизить зарплаты госслужащим.

После сокращения госаппарата зарплаты у госслужащих выросли. Какой должна быть честная зарплата у чиновников, и как оценивать оптимизацию органов госуправления?

Средняя зарплата госуправленцев в Беларуси в ноябре составила 1 076,2 рубля. Самая высокая зарплата в этой сфере – в Минске— 1 315,3 рубля, сообщает FINANCE.TUT.BY.

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин отмечает, что в прошлом году прошло сокращение госаппарата, а фонд оплаты труда оставили прежним, за счет этого и подняли среднюю зарплату госслужащим.

В январе-октябре прошлого года на работу взяли чуть больше 8,5 тысячи госуправленцев, а уволили — почти 13,6 тысячи.

По мнению эксперта, адекватная зарплата для госслужащих должна быть не ниже 80 % от зарплаты такого же уровня специалистов коммерческих компаний. В противном случае будет отток квалифицированных кадров.

— И мы получим то качество госуправления, которое будем заслуживать за деньги, которые платим этим людям, — отмечает руковолитель проекта «Кошт урада».

Продолжение статьи читайте здесь.