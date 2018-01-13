Белорусам обещали «шенген» по 35 евро к началу года, но его нет. Властям плевать?

Кто все-таки виноват?

На неделе после совещания у главы государства министр иностранных дел Владимир Макей рассказал, каких визовых изменений стоит ждать белорусам. Но сроки по заключению соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима, согласно которому шенгенская виза должна подешеветь для белорусов с 60 до 35 евро, так и не озвучил.

На форумах пользователи недоумевают: «Чем Беларусь провинилась перед ЕС, что для нас самая дорогая виза? На Россию санкции валят, а им виза 35 евро. Даже пенсионеры платят 60 евро. В Украине война, а им безвизовый режим делают».

Вместе с тем звучат мнения, что проблема не решается, поскольку белорусским властям плевать на трудности своих граждан.

Ситуацию прокомментировал «Салідарнасці» аналитик варшавского исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.

Фото Радыё Свабода

– В середине 2017 года в МВД заявляли: «если будем форсировать события», белорусы получат «шенген» по 35 евро к началу 2018 года. Почему этого не произошло?

– Действительно, анонсировали, что до конца 2017 года может пройти

последний раунд переговоров для окончательного согласования текстов соглашений об

упрощенном визовом режиме и реадмиссии (обязанность принимать обратно нелегальных мигрантов – С.). Но в предновогоднем интервью начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун надеется на старт действия соглашения уже в 2019 году.

Видимо, есть большая вероятность, что соглашения подпишут где-то в середине нынешнего года, и они вступят в силу через 6 месяцев.

Для сравнения, подобные соглашения между ЕС и Украиной, ЕС и Россией были запущены еще к 2008 году. Это дает представление, насколько Беларусь отстала в сфере упрощения визового режима с Евросоюзом. Граждане трех стран «Восточного партнерства» (Украина, Молдова, Грузия) и вовсе уже удостоились права на безвизовый въезд в ЕС.

И белорусская сторона, и Евросоюз предоставляли очень скупую информацию по ходу переговоров. Но из того же интервью Бегуна следует, что стороны до сих пор не смогли договориться о формулировках неких политических деклараций, включенных в соглашения. Это могут быть либо формулировки в преамбуле соглашений, либо касательно механизма приостановки их действия. Ранее было известно и о других разногласиях: относительно стандартов безопасности служебных и дипломатических белорусских паспортов и длительности переходного периода в рамках соглашения о реадмиссии, в течение которого Беларусь могла бы не принимать граждан

третьих стран, нелегально попавших в ЕС с нашей территории.

– Как вы считаете, белорусская сторона подходит к переговорам формально, или у нее действительно есть желание упростить жизнь своим гражданам?

– Часть сложностей в переговорном процессе была бы снята, если бы белорусская сторона не затянула с началом переговоров почти на три года. Приглашение со стороны ЕС было направлено в середине 2011 года, а переговоры начались лишь в начале 2014-го. К этому времени в связи с начавшимся миграционным кризисом Евросоюз занял более жесткую позицию относительно положений о реадмиссии нежели ранее существовавшей в переговорах с другими странами «Восточного партнерства».

С другой стороны, ЕС до 2011 года увязывал облегчение визовых процедур с прогрессом в области демократии и прав человека.

Таким образом, интересы простых белорусов в течение многих лет были заложником политических проблем. Но думаю, если бы у Минска было большее желание облегчить жизнь гражданам, то ни санкции ЕС в отношении руководства Беларуси, ни напряженный период в отношениях в 2011-2013 годах не стали бы причиной затягивания переговоров.

С другой стороны, нельзя сказать, что у белорусских властей нет желания успешно завершить переговоры. Тем более, что представителям правящей элиты (обладателям служебных и дипломатических паспортов) это соглашение вообще предоставит право безвизовых поездок в Евросоюз.