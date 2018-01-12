Артемий Троицкий: «Я тоже жертва домогательства?»

Комментируя на Эхо Москвы историю в связи с «чёрным парадом» на «Золотом глобусе» и письмом в Le Monde Катрин Денёв, журналист Артемий Троицкий резонно задался вопросом.

«Когда я был главным редактором некогда популярного журнала Playboy (1995-2000), некоторые симпатичные и зачастую даже довольно известные девушки (модели, телеведущие, киностарлетки, молодые певицы) предлагали интимную близость за (возможно, сомнительную) честь появиться на страницах журнала. Можно ли считать, что я был жертвой сексуальных домогательств?