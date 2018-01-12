Кого Лукашенко назвал «лицом нации» и «носителем стиля». Спойлер: Солодуха в их числе

Глава Беларуси на приеме в часть празднования старого Нового года раздал государственные награды творческой интеллигенции и представителям СМИ.

— Вы — лицо нашей нации и должны быть образцом для подражания, стать настоящими носителями культуры, этикета, стиля. Узнаваемым персонам — работникам телевидения, культуры и искусства, спортсменам — под силу создавать моду на здоровый образ жизни, на глубокие знания, формировать чувство гордости за свой народ. В этом состоит их миссия, — цитирует слова Александра Лукашенко его пресс-служба.

Итак, кто же, по мнению главы государства, является «лицом нашей нации»?

— Орден Франциска Скорины вручен директору Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимиру Перцову.

— Медали Франциска Скорины удостоена заведующий отделом политических обозревателей главной дирекции «Агентство телевизионных новостей» Национальной государственной телерадиокомпании Ольга Макей.

— Благодарностью президента отмечены заслуги также представителей БЕЛТА, Белтелерадиокомпании, МТРК «Мир», ЗАО «Второй национальный канал» и ЗАО «Столичное телевидение».

— За значительный личный вклад в развитие и популяризацию белорусского эстрадного искусства почетное звание «Заслуженный артист Республики Беларусь» присвоено Александру Солодухе.

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