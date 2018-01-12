Лукашенко пообещал белорусам, что «легче не будет»

«Жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая», признался глава Беларуси и озвучил невеселый сценарий на будущее.

Свой мрачный прогноз Александр Лукашенко озвучил во время ежегодного приема по случаю старого Нового года.

В частности, он предупредил, что легко не будет.

— И даже, наверное, легче не будет, чем в прошлом, 2017-м или в былые годы, — цитирует слова президента его пресс-служба. — Жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо.

Между тем он подчеркнул, что по-прежнему ставит «амбициозные задачи».

— И, чего бы это нам ни стоило, мы должны достичь этих рубежей. Если мы не будем делать этого из года в год, дни нашей белорусской государственности будут сочтены, — предрек президент.

Лукашенко также напомнил о том, что у страны нет никакой возможности отгородиться от негативных процессов.

— Мы должны научиться жить в этом мире, где нужно приспосабливаться, но ни в коем случае не потерять свою идентичность, корни, от которых произрастает наша белорусская нация.

Вспомнил глава Беларуси во время праздничного приема и о врагах. Рассуждая о крылатом выражении: «Печально, когда у вас нет друзей. А еще грустнее, когда нет врагов», Лукашенко отметил:

— Наверное, и то, и другое у нас есть. Значит, мы еще имеем некоторые перспективы.