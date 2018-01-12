В Минске Citroen не пропустил на переходе гаишников — те ударили по крыше и пнули колесо. Видеофакт

В Минске водитель легковушки не уступил дорогу троим сотрудникам ГАИ, которые переходили по нерегулируемому пешеходному переходу. Те обиделись.

Видео инцидента разместил на своем канале в YouTube пользователь Alex G.

Судя по записи, инцидент произошел утром 12 января. На видео видно, как водитель Citroen, проезжая через переход, по какой-то причине не увидел троих идущих инспекторов и не уступил им дорогу.

Впрочем, реакция инспекторов была молниеносной. Один тут же стукнул автомобиль папкой по крыше, а второй пнул ногой колесо. К тому же, если судить по видео, водителя также ждал штраф.