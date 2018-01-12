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12.01.2018
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«Назвали стоимость пребывания в реанимации — $ 1000». Отец умершего в гомельском роддоме ребенка собирается выйти на протест

После получения от СК отказа в возбуждении уголовного дела по факту смерти в областном роддоме шестидневного сына Миши его отец подал в Гомельский горисполком заявку на проведение уличной акции протеста.

Летом этого года в Гомельском областном родильном доме скончался новорожденный мальчик. Его родители обращались в разные инстанции, требуя провести разбирательство, а теперь решили выйти протестовать.

Михаил Башмур умер 28 июня 2017 года. Ребенку было 6 дней от рождения. Его отец Сергей рассказывает:

— Первые два дня после родов было все хорошо, и ребенок находился с мамой. Но затем состояние мальчика резко ухудшилось, поднялась температура. Врачи забрали его на наблюдение. Диагнозы менялись один за другим — пневмония, несвертываемость крови и так далее. Затем вызвали ведущего специалиста из Минска, он приехал на машине «скорой помощи». После проведенного осмотра с участием минского специалиста медики вызвали нас и принесли свои соболезнования. Это было в обед, а в 4 утра следующего дня нашего ребенка не стало.

В роддоме поставили диагноз: «Внутриутробная инфекция». Но отца умершего мальчика не удовлетворили объяснения медиков. Более всего его возмутил ответ медицинского руководства, в котором ему назвали стоимость пребывания умирающего ребенка в реанимации — 1000 долларов в сутки. Сергей Башмур говорит:

— Я увидел в этом какой-то упрек нам. Но ведь мы все платим налоги, из которых выделяются средства и на лечение, и на зарплату врачам. Впоследствии медики оправдывались, что, называя стоимость лечения, они никоим образом не хотели обидеть нас.

Отец обратился в прокуратуру г. Гомеля с требованием провести объективное разбирательство всех обстоятельств смерти ребенка. Прокуратура передала дело в Гомельский городской отдел Следственного комитета РБ. Параллельно Сергей стал обращаться в другие инстанции. Дозвонился по «горячей линии» до председателя Гомельского городского исполнительного комитета Петра Кириченко и председателя Гомельского областного Совета депутатов Олега Борисенко.

Сергей Башмур говорит:

— Председатель горисполкома Петр Кириченко принял мою информацию. Через неделю мне перезвонили из горисполкома, а затем прислали и письменный ответ на бланке. А вот председатель областного Совета сказал, что это — дело Следственного комитета, и он не имеет права вмешиваться. Но ведь мы выбираем депутатов для того, чтобы они защищали интересы избирателей, были посредниками между народом и властью?

По словам Сергея Башмура, побывал он и на приеме в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома. Его вопрос медицинское руководство рассматривало коллегиально, с участием главврача Гомельской областной клинической больницы. Главное, что пытался выяснить отец, — от какой инфекции погиб его ребенок? По его мнению, если это была внутриутробная инфекция, то надо было принимать меры и для лечения матери? Ведь в семье есть еще дети, и тогда существовал риск и их заражения? К сожалению, как говорит Сергей, медики только извинились, но сказали, что установить эту инфекцию не удалось. Оба родителя сдавали анализы, но на данный момент никакой инфекции у них не выявлено.

Проверка же, проводимая СК, длилась около полугода. Был проведен ряд экспертиз, запрошены все необходимые документы и результаты исследований. Отец даже потребовал ДНК-анализа, чтобы не было сомнения в подлинности предоставленных биологических материалов. Следователи сказали, что просьба подобного рода у них — первая, но ходатайство удовлетворили. На днях родители получили ответ из СК — оснований для возбуждения уголовного дела не выявлено.

Тогда отец ребенка решил подать заявку на проведение пикета с целью привлечения внимания к этой проблеме. 10 января он направил в Гомельский горисполком соответствующее заявление. Документ был отправлен заказным письмом по почте, консультации при его составлении давали правозащитники из «Белорусского хельсинского комитета».

Сергей говорит:

— Я хочу добиться того, чтобы руководство республики и здравоохранения услышало, что у нас творится. Я хочу, чтобы меня услышал и наш президент Александр Лукашенко. Все помнят недавнюю трагическую историю с гибелью солдата в Печах, но теперь там, благодаря независимым СМИ и вмешательству президента, наводят порядок. Почему тут все молчат, почему мне закрывают рот? В медицине также необходимо больше открытости и гласности, а сегодня здесь вся информация скрывается со ссылкой на врачебную тайну. Я поднимаю эту проблему не только за себя, но и за всех. Мы хотим, чтобы наши женщины не боялись рожать!

Родителей можно понять в их горе. Медики, со своей стороны, утверждают, что сделали все возможное для спасения жизни мальчика.

Отец умершего ребенка просит согласовать ему проведение пикета 27 января в 15.00. Место проведения мероприятия, если оно будет санкционировано, укажет Гомельский горисполком.

 
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