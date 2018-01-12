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Лица
12.01.2018
Невзоров: «Спасибо Волочковой, что она не стала демонстрировать другие части тела, которыми трудилась и страдала»

Публицист вновь потроллил известную балерину.

В последнее время излюбленной мишенью публициста Александр Невзорова стала Анастасия Волочкова. На этот раз поводом для насмешек послужили недавние фото натруженных мозолистых ног балерины.  

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«Мне непонятно только с Волочковой, почему она не кандидат в президенты. Она подходит абсолютно по всем статьям. Вот сейчас она поразила Русь демонстрацией своих ног, — отметил в интервью на «Эхо Москвы» Александр Невзоров. —  Зная, что здесь любят страдальцев, она показала свои ноги и говорит, что все это балет. Но есть подозрения, что это все-таки не балет, а что вместе с Майбахами и белыми букетами белых же роз ей постоянно дарили обувь узбекского производства, и поэтому вот это чудовищное уродство, которое она демонстрирует, связано только с этим.

Тут же мерзавочки солистки хорошенькие наполнили сеть фотографиями своих ножек, где, в общем, таких травматических последствий нету. Поймите, вроде обсуждать шпагаты, конечности, другие подробности пожилой дамы не очень красиво, но она сама делает из каждого своего телодвижения такое большое общественное явление. Вот показала ноги – и сразу забылась «улица Вязов» как страшный сон. Все время говорит про свои муки, страдания. Спасибо балерине, что она не стала демонстрировать другие части тела, которыми трудилась и страдала, хотя можно представить себе, насколько и они изуродованы. Но это еще все впереди, потому что покажет. Ее несут законы хайпа, а куда они могут занести, мы, в общем, хорошо знаем».

 
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