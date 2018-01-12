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Комментарии
12.01.2018
Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
Ганапольский: «Новое предложение «миротворца» Путина напоминает бросание собаке пустой кости»

Россия предложила вернуть Украине военные корабли из захваченного Крыма. Песков прокомментировал это предложение так: Путин неоднократно подчеркивал «заинтересованность России в выводе наших отношений [с Украиной] из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного и плачевного состояния, в котором они находятся».

Видимо, Путин считает, что выход из пике, в которое вогнала Россия мир своей вооруженной агрессией и аннексией Крыма, состоит в передаче Украины советского старья, выпотрошенного, к тому же зелёными человечками с российскими нашивками.

Реакция Украины на момент написания этого материала состоит из фраз, что «вопрос изучается» — так говорят в военном ведомстве, а из Верховной Рады и от прочих ведущих политиков уже прозвучала ожидаемая фраза «Крым на корабли не меняем!»

Уместно предположить, что предложение Путина будет Киевом проигнорировано или даже высмеяно, ибо очевидно, что Россия хочет изобразить из себя миротворца накануне введения новых американских санкций, которые будут носить уже персональный характер. И будет странно, если Украина поможет Путину – а любое принятие подобного предложения и вход в переговоры на эту тему, это шаг именно в этом направлении. А Путину даже и согласия не нужно, лишь нужно засыпать Украину и мир фейковыми идеями о мире и дружбе. Кроме того, любезное предложение Путина «помочь транспортировать корабли до Одесского порта» продемонстрирует образное «бегство» Украина из Крыма, как будто фиксацию того, что Крым уже не украинский. Странно будет согласие на получение металлолома от Путина и на фоне поступления нового оружия из США и Европы, а также при начавшемся переходе украинской армии на стандарт НАТО.

Но особенно бессмысленным покажется этот шаг с политической точки зрения, ибо российская агрессия остановлена отнюдь не старыми кораблями, а мужеством украинских солдат, и, главное, западными санкциями, которые только нарастают. И ежедневные разговоры в российских ток-шоу, где спокойно обсуждаются планы, как бомбить и захватывать украинские города, так и остаются бредом сумасшедших, ибо понятно – любой вид новой агрессии против Украины будет стоить России фатально дорого.

Конечно, право России предлагать не оспаривается. Однако, уж слишком новое предложение «миротворца» Путина напоминает бросание собаке пустой кости, и будет странно, если Украина согласится на подобное предложение.

«Если бы Навальный такое сказал, силовики клали бы мордой в снег и его, и весь его штаб» 
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