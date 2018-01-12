«Вонючий завод»: как жители деревни сражаются за право дышать полной грудью

От опасной свалки до узаконенного браконьерства — какие катастрофы уже удалось предотвратить экологам и активистам.

Вынужденное соседство с белорусско-китайским заводом по производству беленой целлюлозы под Светлогорском стало для жителей ближайших деревень головной болью.

Тестовый запуск производства накрыл окружающие его территории неприятным запахом и стал причиной плохого самочувствия местных жителей.

В ответ на стихийный митинг у стен завода они услышали заверения властей, что запах чувствуется временно и не наносит никакого вреда здоровью.

Гендиректор Светлогорского целлюлозно-картонного комбината Юрий Крук заверил, что «ни одна из взятых на анализ проб воздуха и воды не показала превышения предельно допустимых норм выброса загрязняющих веществ».

Но общественность так и не получила ответы на вопросы, что вызывает неприятный запах, когда он прекратится и насколько безопасны попадающие в воздух вещества с завода.

Экологи рассказали Завтра твоей страны, как, объединив усилия, общественности удается защитить окружающую среду и отстоять свои права на экологический комфорт.

Кампания против аренды реки Припять помогла восстановить экологический баланс в регионе, отстоять популяции рыб и чистоту водоемов.

− То, что было сдано в аренду столько рек и госорганы хотели сдавать еще, могло привести к экологической катастрофе, − считает инициатор кампании, экоактивист, координатор общественной инициативы «Зеленый дозор» Павел Ноздря.

Сдача рек в аренду грозила уменьшением популяции рыбы и ракообразных в регионе. Арендаторы превращали берега рек в несанкционированные свалки и загрязняли водоемы.

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