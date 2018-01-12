Корпоратив, подпорченный дресс-кодом: Белоус и компания рассорились с «Друзьями»

Участника вечеринки не пустили в зал: на входе решили, что на госте спортивные штаны.

5 января в минском пивном ресторане «Друзья» произошел небольшой конфликт между администратором заведения и группой клиентов. Спустя неделю подробности инцидента на своей странице в фейсбуке описал руководитель «Арт-сядзібы» Павел Белоус.

Известный деятель подчеркнул, что делает это потому, что за все это время так и не дождался никакой реакции от администрации ресторана.

По словам Павла, в «Друзьях» в тот вечер праздновали совместный корпоратив представители «Арт-сядзібы» и symbal.by. Предзаказ и предоплата были сделаны за несколько дней.

Один из участников встречи, Дмитрий Афанасенко, опаздывал. Вскоре он позвонил и рассказал, что его не пропускают внутрь.

— Спускаюся ўніз, а перад Змітром стаіць адміністратар рэстарацыі Яўген Быліна і кажа што ў спартыўных штанах не пусціць яго. Заўважу, што Зміцер быў апрануты ў швэдар, цёмныя штаны з мяккай тканіны фірмы «Koton» і зімовыя боты, — написал Павел.

По его словам, аргументы о том, что при заказе столиков компанию не предупредили о дресс-коде и ограничениях по внешнему виду, и что это совсем не спортивные штаны, администратора не убедили. Не помогло и напоминание, что «Арт-сядзібы» и symbal.by сотрудничают с рестораном.

— Дакумента, які забараняе праход у спартовых штанах, нам таксама не паказалі, і толькі паведамілі, што гэта не рэкамендавана і гэтае рашэнне прыняў сам адміністратар, — утверждает руководитель «Арт-сядзібы».

Дмитрию Афанасенко было предложено поменять штаны, что ни его, ни компанию его друзей не устраивало.

В результате администратор заявил о жалобе посетительницы ресторана на внешний вид Афанасенко и пригрозил вызовом службы охраны.

Компания сделала несколько записей в книге замечаний и предложений. Закончилось все тем, что старший администратор все же пропустила посетителя в зал.

— Усё гэтае змаганне заняло ў нас гадзіну, шмат нерваў і словаў. Зразумела, што рулькі і кілбасы ўжо не так лезлі ў рот, а гэты рэстаран мы не будзем больш наведваць ды рэкамендаваць нашым сябрам, гасцям і наведнікам крамы, — резюмировал Павел.

Под его постом в фейсбуке появились десятки комментариев. Некоторые из пользователей припомнили схожие инциденты, произошедшие в ресторане, а также историю с тигрицей, которую на один день привозили из Москвы к двухлетию караоке «Друзей».

«Мы не будзем нікуды звяртацца»

Как рассказал «Салідарнасці»Павел Белоус, в пятницу ему позвонил один из менеджеров ресторана:

— Ён сказаў мне, што раз мы вырашылі перастаць быць сябрамі «Друзей», то што паробіш, няхай так і будзе. Маўляў, у той вечар мы маглі патэлефанаваць яму наўпрост і ўсё вырашыць.

Павел и его друзья не будут обращаться в суд или другие инстанции, как это им советовали в соцсетях. По его словам, им просто неприятна сама по себе данная история, поэтому он ее и расказал в фейсбуке.

Руководитель «Арт-сядзібы» считает, что администрация ресторана повела себя непрофессионально. По его мнению, в нынешних условиях нужно бороться за каждого клиента, делать все, чтобы он вернулся в ресторан не один раз. А в этой ситуации все было сделано для обратного.

«У нас все написано на входе»

В администрации ресторана «Друзья» «Салідарнасці» рассказали, что рекомендации не пропускать в залы заведения посетителей в спортивной одежде прописаны в правилах. По словам собеседницы, эти правила закреплены подписями и печатями, и доступны для ознакомления каждому клиенту на входе в заведение.

— В них указано, что лицам в спортивной одежде вход на корпоративы не желателен. Ведь это все же ресторан. Вы тоже нас поймите. Люди пришли на корпоратив, женщины в вечерних платьях. И тут молодой человек в спортивных штанах, — рассказали в ресторане.

Топ-3 минских скандалов из-за дресс-кода и внешнего вида

В апреле 2017-го персонал минского ночного клуба Rich Cat отказался пропустить внутрь Артема Найдена на инвалидной коляске.

В ноябре 2017-го известных белорусских YouTube-блогеров Влада Бумагу и Юлию Годунову не пустили в минское кафе «Березка» на площади Победы из-за спортивных костюмов.

В ноябре 2013-го в минский клуб Dozari не пустили бывшего коммерческого директора YAHOO! Марвина Ляо. Виной всему зелено-белые кроссовки Puma, которые были на госте в тот вечер.