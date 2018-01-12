МНС назвала сумму, которую рассчитывает получить в 2018-м от «налога на Google»

Это около 4 млн долларов от взимания НДС с зарубежных компаний-поставщиков электронных услуг.

Об этом заявила заместитель начальника отдела международных отношений управления международного налогового сотрудничества МНС Светлана Высоцкая в журнале «Финансы, учет, аудит», сообщает БЕЛТА.

- Прогнозировать, сколько средств дополнительно получит бюджет от «налога на Google», пока рано. Все зависит от количества иностранных организаций и оказываемых ими услуг. По оценкам, число таких компаний составит около сотни, а объем поступлений - порядка млн, - пояснила она.

Высоцкая отметила, что более ясной картина с поступлением бюджета от этого налога станет в апреле 2018 года, после сдачи деклараций по уплате НДС за первый квартал иностранными организациями, которые оказывают услуги на территории Беларуси.

Изменения в Налоговый кодекс Беларуси, которые предусматривают налогообложение зарубежных электронных услуг, были подготовлены еще в 2016 году, но вступили в силу с 1 января 2018 года.