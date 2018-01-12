«Белоруса» Сигала обвинили в домогательствах и изнасиловании

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении актера.

Несколько женщин обвинили Стивена Сигала в домогательствах и изнасиловании, которое произошло более 20 лет назад, сообщает Wrap.

Актриса Реджина Симонс заявила полиции, что Сигал изнасиловал ее в 1994, когда ей было 18 лет. Симонс познакомилась с ним на съемках фильма «В смертельной опасности», где она снималась в массовке. Ранее актера неоднократно обвиняли в домогательствах, заявление Симонс стало первым публичное обвинением Сигала в сексуальном насилии, отмечает Esquire.

По словам актрисы, он пригласил ее к себе домой в Беверли-Хиллз под предлогом вечеринки, которой на самом деле не было. «Он отвел меня в свою комнату, потом закрыл дверь и начал меня целовать. Затем он снял с меня одежду и прежде чем я опомнилась, он уже был сверху и насиловал меня. Я была на тот момент девственницей», — рассказала Симонс.

После заявления Реджины Симонс еще более десяти женщин обвинили Сигала в домогательствах. Экс-модель Фавиола Дэдис в прошлом месяце подала на актера заявление в полицию Лос-Анджелеса. По ее словам, он приставал к ней во время кастинга в 2002 году.

В конце 2017 года Стивена Сигала также обвинили в сексуальных домогательствах фотомодель Playboy Дженни Маккарти, а также актрисы Лиза Герреро и Порша де Росси.

Напомним, в 2016-м Стивен Сигал обнаружил у себя белорусские корни, а вскоре посетил Минск, где встречался, в том числе с Александром Лукашенко.