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Общество
12.01.2018
Zamandarin, 34mag.net
Чем заняться в 2018-м?

Если ты страдаешь от тучи свободного времени, то тебя для начала стоит занести в «Книгу вымышленных существ» Борхеса, ну а потом нагрузить чем-то полезным для себя, близких или мира.

Не лежать же на диване в халате и лениво подзывать: «Заха-а-а-ар!» У тебя, поди, фамилия не Обломов, да и Захара-то никакого нет.

Разгрести хлам.  Наверняка у тебя накопились вещи, которые уже не работают или просто не радуют. Самое время починить радиоприемник, настроить его на какую-нибудь странную волну и пуститься по ней без обратного билета. В Минске подхватывают движение за сохранение старых вещей: например, на днях состоится первая тусовка Repair Cafe, где предполагается чинить ВСЁ. Бери приболевший блендер, дырявый дафлкот, развалившуюся книжку и что там у тебя еще есть.

Избавиться от лишней одежды.  Зачем еще нужны все эти группы «Отдам даром» в соцсетях? И про KaliLaska не забывай, пожалуйста.

Разобраться в пермакультуре.  На днях у нас вышел подробный материал об альтернативном огородничестве. На фоне тренда make village great again, распространяющегося в среде «творческой интеллигенции», тебе это может пригодиться, когда обретешь свой домик в деревне. Ну или попробуешь внедрить новый формат диалога с матушкой-землей на родительской даче.

Пройти медицинское обследование.  Флюра, стоматолог, гинеколог, анализ крови – нормальная программа человека, который хочет оставаться продуктивным (и живым). В поликлиниках давно не каменный век, а чувство удовлетворения от того, что позаботился(-ась) о себе, – бесценно.

Открыть ИП.  Если смиренно принять некоторые рудименты вроде обязательной Книги жалоб и предложений, зарегистрировать ИП – дело быстрое, полезное и перспективное. К тому же слово «предприниматель» такое серьезное, что сразу хочется что-то предпринимать.

Нарисовать комикс.  Или забомбить собственный зин. Зин – это такая самиздатовская штука, которую легко создать при помощи бумаги, ножниц, клея, кипы старых журналов и буйного воображения. Готовый зин можно пустить по рукам, а потом случайно встретить где-нибудь в кофейне и почувствовать себя великим(-ой).

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