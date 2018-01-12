Такая слабая встреча Путина с руководителями федеральных СМИ. Почти все вопросы удобны и приятны президенту. Краткое содержание (из того, что было в эфире):

— Владимир Владимирович, какое будущее у Донбасса? И Порошенко гад, правда же?;

— Владимир Владимирович, вы следите за конкурсом «Лидеры России»?

— Владимир Владимирович, давайте введем звание «Заслуженный журналист РФ»?;

— Владимир Владимирович, что там за негодяи напали на нашу базу в Сирии? Турки, что ль?;

— Владимир Владимирович, как у нас с Америкой?;

— Владимир Владимирович, как у нас с Италией?;

— Владимир Владимирович, как правильно регулировать интернет?;

— Владимир Владимирович, денег мало, давайте разрешим рекламу водки в СМИ?

Единственный вопрос, который заставил Путина хоть как-то напрячься, задал главред «Коммерсанта» Сергей Яковлев, который спросил о недопуске Навального к выборам (ответ: Навального продвигает США).

Ладно, к руководителям СМИ вопросов нет — что мы хотим от лояльных медиа, многие из которых получают деньги от государства? Но к организаторам встречи вопрос: почему кандидат в таких тепличных условиях?

Есть ведь «Дождь», есть «Эхо Москвы», есть «Ведомости» и «Новая газета», которые могли бы задать президенту сложные вопросы. Почему их не позвали?

Путин ведь, говорят, готовится к участию в дебатах впервые в своей жизни. Так потренировался бы. Вы же там за легитимность выборов, а такие выхолощенные встречи доверия к кампании не добавляют.