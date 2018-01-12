Почему Лукашенко лично озаботился величиной порций в студенческих столовых

И что из этого выйдет.

Иллюстративное фото. «Поросенок жареный целиком» (выставка Сергея Кирющенко «Воспитывать новые вкусы», Минск-2017)

Новость о том, что глава государства лично озаботился величиной и качеством порций в студенческих столовых, будоражит фантазию. Сфер, требующих оперативного исследования и последующей VIP-реакции, более чем достаточно. Представьте себе хотя бы сравнительный анализ минских платных туалетов: запутанность коридоров, характерный запах, задранные цены. И резолюция: к концу ІІ квартала сделать, как в туалете центрального автовокзала.

А если серьезно, то эта история не только и не столько о столовых. Она поднимает целый пласт вопросов.

О стипендиях, которых не хватает на полноценные обеды (а еще студентам нужно завтракать и ужинать, и много чего еще нужно).

О зарплатах родителей студентов, которые зачастую всего в несколько раз больше студенческих стипендий.

И особенно впечатляет комментарий представителя органов госуправления о назревшей необходимости создания единого оператора для вузовских столовых. По его мнению, скорее всего, это будет госкомпания. Управленец убежден, что за счет объемов можно будет регулировать закупку продуктов, оптимизировать затраты.

Пожалуй, это ключевой момент. Третье десятилетие государство выступает в роли единого оператора, взяв под контроль практически все сферы (удивительно, что мысль о студенческих столовых появилась лишь сейчас). Чиновник убежден, что госкомпания сведет на нет «грязные дела с кражами, недовесами» в столовых. А в реальности, оглядываясь на работу нашего «единого оператора», мы вспоминаем сотни коррупционных скандалов, связанных, как правило, с госуправленцами всех мастей и рангов.

Да и само требование Александра Лукашенко — сделать «как в столовой БНТУ» в течение I квартала — напоминает о прежних подобных распоряжениях. Взять хотя бы о трудоустройстве всех нуждающихся к 1 мая 2017-го. Вряд ли стоит напоминать, чем все закончилось.

Ну а новую кампанию, не исключено, ждет исход, описанный в одном из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Кальварийская, 9. Корпус БГУ. С начала года ждут в столовой какую-то проверку. Цены временно сделали такими, что даже уборщицы туда ходят покушать. Почему такое возможно только во время проверок?»