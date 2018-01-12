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Лица
12.01.2018
Шведы, построившие «Голубую устрицу» на земле администрации президента РФ, оправданы

Суд Финляндии оправдал участников шведской музыкальной группы Far & Son («Отец и Сын») Саймона Гарденфорса и Фрея Ларссона.

Их обвиняли в незаконной постройке импровизированного гей-клуба на территории Аландских островов, принадлежащей администрации президента России. Об итогах судебного заседания сообщили местные СМИ и сами участники группы на своих страницах в соцсетях, сообщает newsru.com.

Суд заключил, что доказать ответственность музыкантов за постройку гей-бара на российской земле не представляется возможным.

 «Мы свободны! А теперь это надо отпраздновать!» - написал Ларссон на своей странице в Instagram.

Поклонники тут же в комментариях отметили, что это было крутое приключение: «Пицца выиграла у блинов. Танцы - у каратэ. Радуга над Мавзолеем - у военных парадов. Да здравствует розовый!»

В 2015 году Гарденфорс и Ларссон решили открыть гей-клуб на земле Аландских островов, принадлежащей российским властям, в знак протеста против притеснения представителей ЛГБТ-движения в России. Они возвели деревянный сарай и назвали его «Голубая устрица» в честь одноименного гей-клуба из фильма «Полицейская академия».

Российский консул на Аландских островах, узнав об этом, обратился в полицию с требованием оштрафовать музыкантов. Гарденфорс опубликовал фотографию с судебного заседания, под которой он написал, что открытие гей-бара было «действием в порядке самообороны».

Аландские острова являются автономией в составе Финляндии и имеют особый демилитаризованный и нейтральный статус. Женевская конвенция от 1921 года о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов была принята без участия СССР. Россия никогда не признавала нейтральный статус островов.

 
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