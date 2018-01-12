Беглого авторитета якудзы вычислили по тату. Фотофакт

Полиция Таиланда задержала 74-летнего лидера одной из группировок японской мафии, который скрывался от полиции около 15 лет.

Сигехару Сираи, которого полиция называет лидером группировки «Кодокаи», входящей в крупнейшую банду якудзы «Ямагучи-гуми», был задержан в северной части Таиланда, сообщает ВВС.

В ближайшее время японца экстрадируют на родину, где его обвиняют в организации убийства японского криминального авторитета. Выйти на след гангстера помогли фотографии, опубликованные в Facebook. На них он был запечатлен во время игры в шашки возле своего дома.

Фото Reuters

Сирай выдали татуировки, полностью покрывающие его спину и грудь - на фото японец сидит за шашечной доской с голым торсом. Также на фотографиях, которые сделал и позже выложил в соцсеть местный житель, видны отсутствующие фаланги мизинца на левой руке Сираи.

Фото вызвали большой интерес интернет-пользователей и привлекли внимание японской полиции. При задержании выяснилось, что сроки действия паспорта и таиландской визы японца истекли более десяти лет назад.

74-летнего главаря группировки обвиняют в убийстве своего конкурента в 2003 году. Сигехару Сираи подтверждает причастность к банде, однако отрицает обвинения в убийстве.

Японская мафия якудза была важной частью японского общества на протяжении многих веков, поскольку была тесно связана с экономической и политической жизнью страны.

Якудза жестко придерживается соблюдения кодекса мафии, за нарушение которого предусмотрено неминуемое наказание (отрезание себе фаланги пальца - часть ритуала искупления вины).