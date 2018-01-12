Почему мы не ощутили низкой инфляции

В лидерах по росту цен — коммуналка и фрукты.

Прошедший 2017 год вполне может претендовать на звание года рекордно низких цен. Так, по официальной статистике, инфляция в декабре составила 4,6%. Год назад этот показатель был 10,6%, два года назад — 12%. Однако до европейской ситуации, где цены редко растут быстрее, чем на 1,5%, нам еще далеко. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие товары и услуги в прошлом году помогли инфляции стать такой низкой, а какие — мешали нашей жизни дешеветь еще больше.

Традиционно заявления о том, что инфляция падает, вызывают шквал негодования. Мол, за многое платим все дороже, как такое может быть?! Объяснение простое: у каждого свой набор товаров и услуг. И ориентируемся мы в оценке подорожания жизни именно на него. И если вы, к примеру, не покупали в 2017 году мужские галстуки или не пользовались городским телефоном, то вам все равно, что инфляция по ним составила 0 процентов.

Зато, поскольку мы каждый месяц платим за коммуналку и каждый день ходим за продуктами, рост цен здесь для нас будет чувствительным. Статистика же берет ситуацию в среднем.

Что больше всего подорожало в прошлом году:

Пользование лифтом — +83%

холодное водоснабжение — +57%

яблоки — +53%

водоснабжение — +46%

бананы — +39%

отопление и горячее водоснабжение — +29%

картофель — +26%

икра — +24%

морковь — +24%

помидоры — +23%

Данные Белстата (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года).

Как мы видим, в десятку самых дорогих товаров и услуг вошли многие услуги ЖКХ, фрукты и овощи. Причем фрукты — самые ходовые — бананы и яблоки. С овощами то же самое. Пожалуй, единственный продукт, который нельзя назвать «народным», это икра. Однако с учетом того, что белорусы имеют давнюю традицию на Новый год обязательно купить к столу баночку икры, получается, что и здесь инфляция ощутимо ударила по нашим кошелькам.

Продукты в целом подорожали на 4,2%, бензин — на 7%, коммуналка — на 16,5%, интернет — 6,5%, сотовая связь — 8%.

В 20-ке самых подорожавших также оказались такая популярная услуга, как подписка на газеты (здесь рост цен в первую очередь ощутили пенсионеры, которые меньше пользуются интернетом и чаще читают именно печатные издания), страховки на машины (и если КАСКО — дело добровольное, то «автогражданку» покупает каждый водитель).

В лидерах по падению цен — чеснок и смартфоны. Что больше всего подешевело в прошлом году:

чеснок — -36%

гречка — -29%

виноград — -17%

полуфабрикат из мяса птицы — -11%

крупа пшенная — -10%

смартфон — -9%

пальто демисезонное — -9%

костюм из полушерстяной или синтетической ткани — -8%

сахар-песок — -8%

плащ — -7%

Данные Белстата (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года).

В рейтинге самых дешевеющих товаров не оказалось ни одной услуги. А каждый второй дефляционный товар покупается явно не каждый месяц. Это значит, что снижение цен заметил далеко не каждый белорус. Например, многие из тех, кто живет на среднюю зарплату, могли в этом году и вовсе не покупать смартфон или пальто.