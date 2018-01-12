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Комментарии
12.01.2018
Человечество хочет стерилизовать само себя, как котиков?

Главный редактор журнала MAXIM Александр Маленков прокомментировал письмо 100 европейских интеллектуалок во главе с Катрин Денев в защиту права мужчин приставать.

― Я вообще-то ждал наконец какого-то голоса разума, потому что это кампанейщина, борьба с вайнштейновщиной нарастала и, не видя сопротивления, уже давно вышла за какие-то рамки разумности, давно уже покоряла вершины абсурда, – заявил Маленков в эфире «Эха Москвы».

Тут есть некий диапазон мнений, мне кажется, каждый должен себе выбрать. То есть, есть крайнее мнение, что он их не принуждал физически – если ты не хочешь вступать, расплачиваться, грубо говоря, за свои карьерные успехи интимными своими частями тела и услугами, иди спокойно, свободно, тебя никто не держит, иди в соседнюю дверь, в другую студию. Я с многими актрисами на эту тему говорил и все такие – «а чо она не ушла-то?». Он ее позвал в номер и начал приставать. Ну, не нравится — хлопни дверью, тресни его по роже и уйди. Нет, они оставались. И получали эти роли. А, потом, через долгие годы вдруг вспоминали об этом.

Желательно, призвать разумных женщин к этой дискуссии, потому что мы априори здесь предвзяты. Как только мы слабый голос подаем в защиту здравого смысла в этой дискуссии, мы выглядим как шовинистические самцы, которые боятся, что у них отнимут их доминирующую свободу…

В Америке все немножко в ужасе. Все мужчины чувствуют себя заранее виноватыми, особенно белые мужчины. То есть, некий такой первородный грех навис над всеми. И все не понимают, как делать бизнес, все увольняют молодых секретарш, которые от этого тоже не очень довольны, потому что все просто боятся. Уже нельзя ничего. То есть, мы так резко возвращаемся во времена расцвета пуританства, в какое-то начало Реформации, когда Лютер запрещал смеяться, запрещал зеркала, запрещал женщинам краситься. И какой-то такой, знаете, вдруг неожиданный протестантский шариат уже начинает мерещится в этом всем…

Кому, как не Денев знать про отношения режиссеров и актрис? В общем, ничего плохого нет в том, что люди занимаются сексом, в том, что режиссеры спят с актрисами, то, что творческие люди как-то обмениваются энергиями. Главное, чтобы все было мило и по любви. Имеет ли она большее моральное право? Я не знаю. А, если б это была Моника Беллуччи или какая-то актриса в разгаре сейчас? Немножко тут такой момент – «дедушка старый – ему все равно», знаете. Ей нечего терять. Она уже вошла в историю, ей уже все равно, позовут ее в крупный проект, не позовут. Поэтому она может позволить себе быть честной…

Мы боремся с природой. Это мне напоминает, как женщина завела котика и он такой хороший, пушистый, но он то дерет, то сбегает, хочет размножаться, то метит, то царапается, он агрессивный. Почему? Потому что у него инстинкты. И идеальный вариант – это, конечно, стерилизовать.

И вот все немножко идет к тому, что человечество само себя, особенно страдавшая от его негативных качеств человечество, женщины, хочет стерилизовать само себя. Вот, было бы идеально, если бы что-то у нас так отрезали, чтоб мы перестали быть агрессивными, чтобы мы сексуальное поведение свое куда-то убрали, чтоб мы все были хорошими… Просто убрать тестостерон, например, из мужчин. Будет домашний, отличный, пушистый…

Ардженто: Внутреннее женоненавистничество лоботомизировало Денев

 
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