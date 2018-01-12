Ардженто: Внутреннее женоненавистничество лоботомизировало Денев

Письмо 100 европейских интеллектуалок во главе с Катрин Денев в защиту права мужчин приставать вызвало самые разные отклики.

Так, итальянская актриса Азия Ардженто, обвиняющая Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, написала в твиттере: «Денев и другие женщины рассказывают миру о том, как их внутреннее женоненавистничество лоботомизировало их окончательно и бесповоротно».

В 2017 году Ардженто рассказала, что в 1997-м Вайнштейн изнасиловал её в Hotel du Cap-Eden-Roc на юге Франции. По словам актрисы, Харви позвал ее к себе в номер. Поначалу Ардженто ничего не настораживало, но позже продюсер попросил сделать ему массаж спины, а потом разделся и принудил ее к оральному сексу.

Впоследствии итальянка заявила, что соотечественники подвергли ее критике:

«Этот средний палец для тех итальянцев, которые обвиняют меня в том, что я терпела насилие и не осуждала его раньше. То, что женщины боятся говорить правду, – это вина таких людей, как вы. От всего мира я получаю только слова солидарности и утешения, а в моей стране меня называют шлюхой. Позор всем. Вы монстры».