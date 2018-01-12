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Общество
12.01.2018
TUT.BY
Оперативники добрались до студенческих столовых и описали ощущения для Лукашенко

Лукашенко поручил разобраться с ценами в студенческих столовых.Это следует из письма вице-премьера Василия Жарко в адрес Минобразования, МАРТа, Минздрава и ректоров вузов.

«В течение I квартала во всех вузах питание должно быть не дороже, чем в БНТУ! Качество также!» — говорится в документе. По информации TUT.BY, такое решение президент принял, рассмотрев докладную записку своего пресс-секретаря от 19 декабря 2017 года.

«Примите исчерпывающие меры по обеспечению жесткого контроля за ценообразованием, качеством приготовления блюд, соблюдением санитарных норм и правил при организации питания студентов в столовых вузов», следует из поручения вице-премьера. Он напомнил, что правительство уже распоряжалось навести порядок в сфере организации питания обучающихся «во всех учреждениях образования».

Персональная ответственность за выполнение поручения президента возложена на министра образования и ректоров вузов.

Что было в докладной записке?

В декабре сотрудники подконтрольного Администрации президента Национального пресс-центра провели «оперативный анализ качества питания в студенческих столовых некоторых вузов». О ситуации с питанием «на местах» рассказали работники и студенты трех крупнейших минских университетов.

Для студентов БНТУ питание организовано в столовой спортивно-оздоровительного комплекса «Политехник», относящегося к университету. Впрочем, в этой столовой питаются не только студенты, но и сотрудники многих близлежащих предприятий.

Меню разнообразное каждый день, сказано в документе. Например, «по четвергам обязательно делают ленивые голубцы — вкуснейшие, по понедельникам — шикарное филе карпа, почти каждый день тушеные овощи». Еще из отзывов: «все очень по-домашнему — такое чувство, что не воруют», говорится в докладной записке.

Из минусов: огромные очереди, но обслуживание при этом посетители называют достаточно быстрым.

Фото Кристина Горбач, TUT.BY

Минимальный обед в данной столовой может обойтись в 1 руб. 75 коп. (салат из квашеной капусты, борщ, макароны, цыплята жареные). Самый дорогой обед — 4 руб. 31 коп. (салат «Острый», борщ, поджарка из свинины, каша рисовая).

Организацией питания в столовой Минского лингвистического университета уже 15 лет занимается частная компания «Оркис». И руководство вуза, и студенты в целом о ее работе отзываются положительно. Обслуживание быстрое. По словам студентов, ассортимент блюд здесь богатый, еда свежая, вкусная, порции средние.

Минимальный по стоимости обед здесь обойдется в 2 руб. 69 коп. (грибной суп, салат «Цветной» со сладким перцем, котлета из печени, рис). Максимальный же будет стоить 5 руб. 54 коп. (лагман, салат из ветчины с сыром, колбаса «Балканская», картофельное пюре).

Больше всего вопросов вызвала столовая в главном корпусе БГУ, которая находится в подвальном помещении. «Коридоры, ведущие к столовой, выглядят неаккуратно. Помещение столовой маленькое, присутствует характерный запах. Освещение тусклое, мебель пошарпана. На неделе блюда часто повторяются. Как отмечают учащиеся, «порции могли бы быть и побольше». По мнению сотрудников, цены достаточно приемлемые. Студенты же отмечают, что «не могут себе позволить ходить в столовую ежедневно».

Минимальный по стоимости обед в столовой главного корпуса БГУ обойдется в 3 руб. 40 коп. (салат из свеклы с сыром и чесноком, суп перловый с грибами, картофельное пюре, шницель натуральный рубленый из свинины). Максимальный же по стоимости обед обходился студентам в 5 руб. 74 коп. (он включал салат из овощей с ветчиной, суп перловый с грибами, капусту тушеную свежую, мачанку с блинами).

Каков итог проведенного мониторинга? Опрос студентов и сотрудников вузов показал, что стоимость обеда в разных университетах в целом отличается незначительно. Дороже других стоят обеды в БГУ. При этом если брать за основу средний обед в 4 рубля, в расчете на 20 учебных дней студенту необходимо 80 рублей в месяц на обеды в столовой. Минимальной стипендии, которая составляет сегодня 62 рубля в месяц, на ежедневное питание, очевидно, не хватает, констатируют авторы докладной записки.

Не менее важный вопрос и в том, какого качества питание предлагается студентам в разных вузах за одну и ту же сумму. «Здесь, как видится, также еще есть над чем работать», заключают авторы доклада.

Что думают участники рынка

Руководитель одной из столовых назвал подготовленную записку «непрофессиональной».

— Мне очень жаль, если такие документы оказываются на столе у президента. Абсолютно непроработанный, «сырой» материал. Как будто спешили кого-то наказать или запустить на рынок нового игрока, — считает собеседник. — Не указано, какие были порции по весу. Одно дело 50 граммов мяса, другое — 100. Совершенно другая цена! Сейчас цены регламентированы надбавками, никто не может двигаться в произвольном порядке. Поставщиками являются государственные молочные заводы и мясокомбинаты. Почему перед ними никто не ставит вопросы, а давайте-ка вы для студентов сделаете скидки. Сейчас получается, чтобы студенту полноценно пообедать, надо 3,5 рубля хотя бы. Мне кажется, что люди не тем занимаются. Надо стипендии повышать.

— Дело, конечно, это хорошее, чтобы студенты могли за счет стипендии нормально питаться в столовых. Но что делать поварам? Как же это вообще возможно за 1,7 рубля комплексно пообедать? Это поставит все столовые на колени. В настоящий момент в вузах и так дела с зарплатой обстоят тяжело (в среднем 200−350 долларов). Если сейчас за счет наценки столовые хоть как-то выживают, что будет потом — неизвестно, — добавляет еще один участник рынка.

Собеседник в органах госуправления считает, что назрела необходимость создать единого оператора для вузовских столовых. Кто это будет по форме собственности? Скорее всего, госкомпания. Определенная социальная функция сохранится. За счет объемов можно будет регулировать закупку продуктов, оптимизировать затраты. Плюс свести на нет «эти грязные дела с кражами, недовесами».

— Когда будет реальный хозяин, тогда, думаю, можно будет оптимизировать цены, повысить качество, — добавил он.

 
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