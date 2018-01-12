Занялась спортом в 40, сбросила 14 кило и вышла замуж за египтянина на 9 лет моложе

Наташу Цыбульскую знают многие белорусы. Одним она помогла восстановить здоровье, другие благодаря ее профессионализму в прямом смысле ожили. Как заслуженная артистка Надежда Микулич, которая в 64 года из-за лишнего веса почти не выходила из дома, но благодаря Наташе сбросила 16 килограммов и «начала летать как пчелка».

Мало кто знает, что сама Наташа лишь в 40 лет сделала себе «новое тело», стала фитнес-тренером, а недавно круто изменила свою жизнь.

Наташа не скрывает, что ей 43 года, за плечами два брака с белорусами, рождение дочери, которой скоро исполнится 20. До сорока – перманентная борьба с лишним весом и всегда победа генетики.

- Накануне 40-летия я поехала на отдых в Дубай и там увидела себя в большом зеркале сзади... Целлюлит был такой, что я стеснялась выходить на пляж. Вернулась в Минск, начала искать тренера, но мне все отказывали. Почечная недостаточность, мочекаменная болезнь, опущение почки второй стадии – больше трех килограммов поднимать нельзя. Еще кивали на сколиоз и возраст: мол, что вы хотите - 40... И я начала заниматься сама.

На отдыхе в Дубай (фото слева) и год спустя (фото справа). Фото: личный архив

Поступила в Московский колледж фитнеса и бодибилдинга, училась и параллельно тренировалась. За два месяца – а тренировалась три раза в неделю по три часа! – сбросила 14 кило. До того при росте 162 сантиметра весила 63 килограмма, стала - 49.

В процессе учебы поняла, что совершила массу ошибок: столько тренироваться нельзя, питалась неправильно, ела все несоленое и обезжиренное, а это вредно. Минимум должно быть 1200 килокалорий в день, у меня едва набиралось 900. Начали выпадать волосы, крошились ногти, едва себя не угробила…

«Новое тело я сделала для мужчины»

- Но ведь вы не были толстой, можно было убрать пару-тройку кило с целлюлитом, зачем надрываться?

- Мой второй муж был младше на 15 лет, отношения только начинались. Ему нравились фитоняшки. Так что, по сути, я сделала новое тело для мужчины. Не поверю тем, кто говорит, что делает для себя, это самообман. Дома, когда никто не видит, большинство женщин не красятся для себя, им и так комфортно. А я в макияже всегда - мужчина меня без макияжа не видит.

Так что мы все делаем для мужчины, в том числе и свое тело – чтобы нравиться, это заложено физиологией. Меня и первый муж, который занимался бодибилдингом, водил в тренажерный зал, расписывал мне питание.

В 26 лет Наташа весила 76 кило при росте 162 сантиметра, сейчас, в 43, – на 23 кило меньше (на фото – с первым мужем). Фото: личный архив

- Получается, вся ваша жизнь – борьба с лишним весом. С высоты профессионального опыта, что еще делали неправильно?

- В 20 я худела без тренировок, отказываясь от еды. Голодала два дня подряд, за день выпивала литр томатного сока. Вес быстро возвращался, я была как гармошка: то надуюсь – то сдуюсь. Сегодня мама удивляется: «Раньше ты не ела - и была толстая, а сейчас ешь много – и худая…» Потому что сейчас тренируюсь и тренирую подопечных по такой программе питания, которая через 2-3 месяца разгоняет метаболизм, и вес больше не возвращается, максимум - 3 килограмма.

Есть нужно каждые 2-3 часа, порции большие, на ночь – обязательно. Есть и загрузочный день, когда человек ест что хочет, сколько хочет и когда хочет. После загрузочного дня человек худеет еще сильнее.

Смысл в том, что, если человек ест мало, организм формирует жировое депо – запас, понимая, что еда может закончиться. Были случаи, когда женщина 15 кило сбросила, а вскоре 30 набрала. Когда человек начинает питаться каждые три часа по специальному меню и граммам, исходя из собственных параметров и образа жизни, организм видит, что еда есть всегда, и через какое-то время начинает избавляться от жирового депо за ненадобностью.

За месяц на такой системе можно похудеть до 10 килограммов без вреда для здоровья. Калорий хватает, человек не голодает. Через месяц такой жизни назначаем загрузочный день. Можно съесть, например, пирожное, колбасу – что хочется. Организм понимает, что наступает перебор, и избавляется от лишнего в ускоренном темпе.

И ужинать тоже надо – организму необходимо питание. Если мы ему не дадим – он все равно его возьмет из наших мышц. Многие женщины голодают без тренировок – и у них в итоге нет ягодиц. Бывают полные, сбитые, с мышцами - они не голодают на ночь. А бывают дряблые, которые на ночь не едят - организм разрушил мышцы, питаясь за их счет.

- Многие кивают на генетику: мол, у меня все равно не получится похудеть.

- В 26 лет я весила на 23 килограмма больше, чем сейчас в 43. Вот вам и генетика. С другой стороны, есть случаи, когда человек правильно питается, тренируется, а вес не уходит. Тогда я рекомендую сдать анализы: на щитовидку, половые гормоны, сахар. Если ставят верный диагноз – человек начинает принимать лекарства, и вес уходит. Некоторые годами живут и не знают, что больны, пока не придут ко мне в зал.

После того как я похудела на 14 кило, люди стали интересоваться, спортсмен я или тренер, хотели у меня тренироваться. И я решила попробовать. 90% моих подопечных – больные люди. Некоторые спрашивают: «Зачем тебе эти старушки?» А я вижу, как им нужна помощь. Адекватно помочь может тот, кто сам прошел через боль.

- Получается, в 40 лет вы не только изменили свое тело, но и профессию, став фитнес-тренером. Кем работали до этого?

- У меня три высших образования: я конструктор машиностроения, бухгалтер-экономист и юрист. Я работала на заводе конструктором, бухгалтером в частной фирме, у меня еще и свой бизнес, который сейчас хочу переориентировать на спорт и оказание услуг населению. Еще с 6-го класса и до декрета я занималась каратэ-до и хотела быть тренером - и только в 40 лет моя мечта осуществилась.

- По здоровью за годы тренировок вопросов не возникало?

- Меня пугали, что худеть нельзя, что будет опускаться почки. Но я накачала себе мышечный корсет, у меня все держится, к врачам не обращалась. Сейчас надо сделать медсправку для водительского удостоверения, но в поликлинике мне не дают выписку, хотят, чтобы прошла полное обследование, потому что «невозможно с вашим здоровьем быть качком». Они в шоке, как я умудрилась с собой такое сделать, хотят меня изучать (улыбается).

«Белорусские мужчины хотят отношений без обязательств»

- Наташа, в соцсети вы написали, что вышли замуж за египтянина и сейчас живете в Хургаде. Правильно понимаю: отпуск в Египте – принц – замужество?

- Да, но мой принц не такой, как большинство египтян. У мужа два высших образования, он очень культурный, с ним общаешься, как с европейцем. Муж не позволял себе, как многие минские мужчины, говорить: «Дай бицепс потрогать, покажи пресс…» Он турагент.

Познакомились, когда на отдыхе минувшим летом я искала свой отель. Предложил показать город, потом посидели в кафе. Мохаммед много знает об истории Египта, хорошо говорит по-русски. Кроме того, он также увлечен бодибилдингом, так что мне не надо объяснять многие вещи, связанные со спортом. Мы любим одинаковые блюда, у нас один ритм жизни, мы даже внешне похожи.

- Не боялись в очередной раз изменить жизнь? Все-таки муж – мусульманин. Это определенные запреты и ограничения.

- Он не запрещает мне носить шорты, не требует, чтобы я надевала платок на голову. Не заставляет сидеть дома и переходить в мусульманство, считая, что это лишь мой выбор.

Муж не настаивает на хиджабе, который белоруска примерила еще до знакомства. Фото: личный архив

По местным обычаям я не могу разговаривать с мужчинами, поскольку замужем за египтянином. До 22.00 муж на работе. В Египте мужчины работают по 13 часов, чтобы содержать семью. Я хочу выучить язык, но муж не считает это первоочередной задачей, потому что и сам может ходить в магазин или на рынок за покупками. Говорит, там простые люди, могут ненароком и обидеть. Недавно принес еще теплую выпотрошенную курицу. Они бегают по рынку, а ты пальцем показываешь, какая нравится.

- Что вас такого прельстило в египтянине, чего не было в белорусских мужчинах?

- Белорусские мужчины хотят отношений без обязательств, не стремятся создать семью. Мужской помощи не дождешься. Скажем так: кроме секса их ничего не интересует. Даже если есть машина, а тебе надо что-то привезти – не поедет, найдется отговорка.

Здесь другое: если у меня проблема и я ее озвучиваю – она сразу решается. Но Египет - мусульманская страна, и женщине здесь нельзя находиться наедине вне брака. Мы могли посидеть в кафе, но за ручку не походишь, в квартиру не пойдешь – могут быть проблемы с полицией. Мохаммед сказал: «Давай зарегистрируем наши отношения. Я мусульманин и просто так встречаться не буду». А я согласилась.

Египет меня интересует с детства, я даже исполняла танец живота 8 лет, когда была полной. Исламские страны привлекают меня своим колоритом, плюс я все время мерзну, у меня же жира нет (улыбается). А тут тепло. Сейчас 23 градуса, а местные в пуховиках ходят. Если на улице плюс 15, дети не ходят в школу – холодно.

Муж очень мудрый, хоть и на 9 лет меня младше. Не курит, не пьет. Для меня это важно, ведь большинство белорусов выпивает, любит компании. А у египтян нет навязчивой тусни, у них в приоритете дом, семья. Учусь готовить египетские блюда, люблю местный рис, который сначала надо обжаривать. Ем клубнику, она у них хрустящая.

Муж мусульманин очень суеверный и против своего фото в СМИ. Фото: личный архив.

Продукты дешевые. Днем я убираю, хожу в тренажерный зал, готовлю мужу ужин. Он возвращается с работы, и у нас идиллия. Нет этих пьянок-гулянок, мне ведь пить нельзя из-за почек. В Беларуси приходишь в компанию – на тебя смотрят как на дурачка, постоянно оправдываешься. И сало не ем. Я будто создана для ислама (улыбается).

«Жених должен обеспечить невесту собственным жильем»

- А свадьба была пышной?

- Нет. У меня недавно умер близкий человек, и мы просто решили формальные вопросы. По Корану жених должен обеспечить невесту собственным жильем. На свадьбу муж подарил мне квартиру. Если нет денег – значит, не женишься.

По закону мужчина-мусульманин может иметь до четырех жен, но каждой должен купить по квартире, он не может привести вторую жену в дом первой. Кстати, я могла в брачном договоре указать, что я против того, чтобы он брал еще жен. Но зачем запрещать? Ведь любой муж может завести отношения на стороне без ведома жены. На мой взгляд, настоящая женщина должна сделать так, чтобы у мужчины и мысли не возникло посмотреть на сторону.

Что касается разницы в возрасте, то у мусульман это даже приветствуется. Первая жена пророка Мухаммада Хадиджа была старше его на 15 лет. У египтян считается, что зрелая жена – это даже лучше, поскольку она поддержит его в трудную минуту своей мудростью и подскажет мужу верный путь.

Мне 43 года, и я хочу спокойной семейной жизни с любимым человеком. Я нашла то, о чем всю жизнь мечтала.