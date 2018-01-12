Мельянцов: «Как только Беларусь проявляет самостоятельность, в нашей колбасе сразу же «находят» бактерии»

Успеют ли власти за год решить проблемы на границе с Россией?

На совещании по либерализации визового режима Александр Лукашенко поставил задачу в течение 2018 года урегулировать разногласия с российской стороной в пограничной сфере.

— Как и в других сферах белорусско-российских отношений, здесь присутствует и политическая составляющая, и множество технических моментов. И как мы уже видели по истории взаимоотношений — и в плане границы, и в военной или экономической сфере — любой вопрос может быть политизирован, если взаимопонимание не достигнуто на самом высоком уровне, — подчеркивает старший аналитик BISS Денис Мельянцов.

Эксперт напоминает, что в Москве не любят излишней самостоятельности Минска.

— Как только Беларусь пытается идти не в ногу с Россией, да еще и демонстрировать наличие собственных национальных интересов и отличающейся от российской внешней политики, тут же возникают вопросы с бактериями в нашей колбасе и проблемы с молоком, — иронизирует Денис Мельянцов.

Что касается вопроса границы, говорит собеседник Завтра твоей страны, Москва действительно испытывает обиду от того, что на фоне ухудшения ее собственных отношений с Западом Беларусь добивается противоположного, восстанавливая контакты с Европой и США.

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