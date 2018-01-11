Скардино завоевала малый «Хрустальный глобус»

Приятная новость пришла из немецкого Рупольдинга. Надежда Скардино в четверг не допустила ни одного промаха и на седьмой позиции завершила индивидуальную гонку.

Этот результат позволил белоруске впервые завоевать малый «Хрустальный глобус». Что интересно, обладатель приза в «индивидуалке» стал известен заранее – за два месяцев до

Скардино выиграла Малый Хрустальный глобус

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Как известно, в конце каждого сезона победителю общего зачета Кубка мира вручают главный биатлонный трофей – «Хрустальный глобус». Но это не единственная награда для успешных биатлонистов. Тот, кто на протяжении сезона был лучше остальных в отдельной дисциплине (индивидуальная гонка, масс-старт, пасьют и так далее), награждается малым «Хрустальным глобусом».

В нынешнем сезоне мужчины и женщины бежали «индивидуалку» лишь дважды. Первая состоялась на дебютном этапе сезона в Эстерсунде (Скардино тогда заняла первое место), а вторая в четверг – в Рупольдинге.

Ее, как уже говорилось, Надежда завершила на 7-й позиции. В итоге Скардино в общем зачете «индивидуалки» заняла первое место, набрав 96 баллов. На втором месте – украинка Юлия Джима, на третьем – Кайса Мякяряйнен из Финляндии.

Из белорусок неплохие результаты в индивидуальной гонке продемонстрировала не только Скардино. Дарья Домрачева показала на дистанции четвертую скорость, но из-за двух промахов финишировала лишь шестой. В десятке сильнейших могла оказаться и Ирина Кривко, однако одна штрафная минута уроженке Сенно все испортило. Ирина оказалась на 11-й позиции.

Стоит отметить и Динару Алимбекову. Вчерашняя юниорка в протоколе оказалась на 35-й и позиции.

Ну а победу одержала итальянка Доротея Вирер. На 12 секунд от нее отстала Кайса Мякяряйнен. На третьем месте – канадка Розанна Кроуфорд.