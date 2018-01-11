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Общество
11.01.2018
Алена Антонова
Как белорусы выживают на сумму меньше ста рублей в месяц

По данным Белстата, у некоторых белорусов ежемесячные ресурсы не превышают и половину БПМ.

Как подсчитал FINANCE.TUT.BY, в январе-сентябре прошлого года среднедушевые располагаемые доходы почти 9,5 тысячи человек не дотягивали до 95 рублей — половины бюджета прожиточного минимума. Согласно данным официальной статистики, белорусов, которые живут за национальной чертой бедности, стало больше, по сравнению с предыдущим годом.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото Reuters

На дискуссионной площадке talks.by форумчане делятся мыслями о жизни самых бедных белорусов.

Один из пользователей признается, что никогда не думал, что может оказаться в положении, когда придётся жить на 174 рубля в месяц на двоих человек.

«В марте прошлого года ФСЗН поставил мой счёт ИП в банке на картотеку и всё, что бы я ни заработал, забирает. Написал письмо в вышестоящую инстанцию, но пришли те же из местного фонда, обследовали жилищные условия, сказали, что слишком хороший дом, и написали отчёт, что с голоду не умираем».

Некоторые посмеиваются над данными Белстата о количестве бедных людей.

«У меня сосед Петя «работает» на полставки сторожем в гаражном кооперативе .Зарплата около 133 руб. Жена нигде не работает, ребёнок. Для Белстата они за гранью нищеты, обнять и плакать.. Но Белстат не в курсе, что Петя шаманит автомобили в своём гараже в том же кооперативе по соточке баксов «за элемент» и поднимает в месяц косаря 2-3 у.е . гуляючи. Поэтому статистика - вещь очень-очень условная».

Часть аудитории считает, что все предприниматели-нелегалы живут на сумму до 100 рублей, «за чертой бедности».

«Например, почти 100% населения знаменитой деревни Ольшаны. Ведь официальных доходов у них нет вообще. Вот вам и беднота... в шикарных особняках и на новых внедорожниках».

Не все согласны с этим мнением. Как отметил один из участников дискуссии, на самом деле за чертой бедности у нас гораздо больше людей.

«Не у всех пенсионеров средняя пенсия, у ушедших в последние 5-10 лет получается 230-270 рублей. После оплаты ЖКХ, услуг связи и лекарств как раз и остается 100 рублей. Вот и живут на них, если не подрабатывают. Если у молодого есть шанс на изменения, то старики и инвалиды уже не выкарабкаются из неумолимой нищеты».

Кто-то привел статистику потребления мяса в стране в качестве аргумента, мол, как мы можем быть такими бедными, если столько едим мясной продукции.

«Сельчане, если бы не держали птицу, точно копыта бы откинули, - парировал пользователь форума. - Вот вам и мясо. Но свое. А в магазинах берут в основном курятину. Скоро уже закукарекаем от этой курятины...»

 
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