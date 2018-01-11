Серена Уильямс рассказала о серьезных проблемах после родов

У американской теннисистки Серены Уильямс после родов обнаружили тромбы в легких.

Об этом сообщает Vogue.

Фото instagram.com/serenawilliams

Во время родов врачам пришлось делать спортсменке кесарево сечение, так как у ребенка слишком сильно снизился пульс. После операции у 36-летней теннисистки возникли осложнения: ей стало трудно дышать. Она попросила сделать ей компьютерную томографию и дать препараты, разжижающие кровь. Врачи обнаружили у нее в легких несколько тромбов.

Отмечается, что из-за проблем с дыханием Уильямс начала сильно кашлять, у нее разошлись швы от кесарева сечения, а разжижающие кровь препараты привели к обильному кровотечению. Врачам пришлось проводить еще одну операцию и установить фильтр в вену, чтобы тромбы не могли попасть в легкие теннисистки. В итоге первые шесть недель после родов спортсменка провела в постели.

1 сентября американка родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Отец ребенка — американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей Reddit.

В 2011 году Серена Уильямс не выступала шесть месяцев из-за легочной эмболии, но в июле вернулась на корт и заняла 12-е место по итогам года.