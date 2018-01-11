В Ушачском районе упал мотодельтаплан: планерист погиб

Падение летательного аппарата произошло днем 11 января на поле возле деревни Лутово Ушачского района.

В МЧС региона факт падения подтверждают: разбился мотодельтаплан, единственный планерист погиб, пишет БЕЛТА.

— Было сообщение, что в Витебской области обнаружен труп мужчины и неопознанный летательный аппарат. Центр координации полетов Белаэронавигации сообщил, что ни военным, ни гражданским судам разрешение на выполнение полета в этом регионе не давали, заявок не было. Возможно, это был несанкционированный взлет, сейчас разбираемся, — прокомментировал происшествие директор Белорусского департамента по авиации Владимир Костин.