Щеткина не знала размер пособия по безработице, но считала его «не самым низким»

Прекрасен диалог из обсуждения в парламенте Декрета№3 «о тунеядцах» (май 2015 года, стенограмма обсуждения от Анны Канопацкой).

Депутат парламента и министр труда и социальной защиты обсуждают пособие по безработице и находят его от «нельзя назвать высоким» до «не самое низкое».

Депутат Ольга Политико: Пособие по безработице в нашей стране, конечно, нельзя назвать высоким так точно, но низким, скажем так.

Министр труда Марианна Щеткина: Называйте так, как есть. От 1,7 до 2 базовых величин. Оно не самое низкое…

Теперь следите за руками… В мае 2015 года, когда состоялся этот диалог «Оно» было 228,9 тысяч рублей, а базовая величина – 180 тысяч. Другими словами, «не самое низкое Оно» составило 1,27 базовой, а не 1,7-2 базовых, как думала министр туда и соцзащиты.

Кстати, с тех пор пособие по безработице выросло на 2 рубля 3 копейки (сегодня 24 рубля 92 копейки).