В Рязани уволили врачей кардиодиспансера, устроивших застолье вместо приёма пациентов

В Рязани двое сотрудников областного кардиодиспансера уволены после появления видео, на котором врачи празднуют за накрытым столом в кабинете, в то время, как пациенты ждут приема в коридоре.

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Как сообщил областной Минздрав, от занимаемых должностей освобождены заместитель главврача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультационным отделением. Главному врачу объявлен выговор. Имена уволенных сотрудников не называются, — отмечает Медуза.