В Украине белорусов оштрафовали на круглую сумму за георгиевскую ленту на авто

Белорусским туристам, приехавшим в Карпаты, дали максимальный штраф за георгиевскую ленточку на их автомобиле.

Туристы прикрепили ее на лобовое стекло автомобиля «Мерседес-Вито».

Депутат Ивано-Франковской областной рады Андрей Марийчин, который живет в Яблунице возле курорта «Буковель», попросил гостей страны снять запрещенный в Украине символ российской агрессии. Белорусы отказались.

В машине были три мужчины и две женщины. Депутат снял регистрационные номера, чтобы белорусы не смогли сбежать, вызвал полицию и друзей — ветеранов АТО.

— До приезда полиции приехали наши ребята-атошники, человек двадцать, так что белорусы запомнят надолго, какую символику здесь можно использовать, — приводит kurs.if.ua слова Марийчина.

Он отметил, что последующий суд для белорусов «уже был как помилование».

По постановлению полиции судья Яремчанского горсуда Андрей Иванов оштрафовал белорусов на 2550 гривен (максимальный штраф).