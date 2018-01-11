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11.01.2018
Салiдарнасць
В Украине белорусов оштрафовали на круглую сумму за георгиевскую ленту на авто

Белорусским туристам,  приехавшим в Карпаты, дали максимальный штраф за георгиевскую ленточку на их автомобиле.

Туристы прикрепили ее на лобовое стекло автомобиля «Мерседес-Вито».

Депутат Ивано-Франковской областной рады Андрей Марийчин, который живет в Яблунице возле курорта «Буковель», попросил гостей страны снять запрещенный в Украине символ российской агрессии. Белорусы отказались.

В машине были три мужчины и две женщины. Депутат снял регистрационные номера, чтобы белорусы не смогли сбежать, вызвал полицию и друзей — ветеранов АТО.

— До приезда полиции приехали наши ребята-атошники, человек двадцать, так что белорусы запомнят надолго, какую символику здесь можно использовать, — приводит kurs.if.ua слова Марийчина.

Он отметил, что последующий суд для белорусов «уже был как помилование».

По постановлению полиции судья Яремчанского горсуда Андрей Иванов оштрафовал белорусов на 2550 гривен (максимальный штраф).

 
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