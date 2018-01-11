Белорус уехал в США и работает тандем-инструктором за 4,5 тысячи долларов в месяц

Каждый день 24-летний Максим Зайцев прыгает с парашютом. По пять-семь раз. Парень оставил службу в армии по контракту и перебрался из родного Могилева в Феникс (штат Аризона) работать тандем-инструктором.

Про самые экстремальные прыжки, поведение пассажиров во время падения и безбашенных американских пенсионеров Максим рассказал GO.TUT.BY.

Фото: из личного архива героя

Как мечты стали реальностью

Свой первый прыжок Максим совершил шесть лет назад.

— С детства об этом мечтал, — признается он. — Случайно увидел в соцсетях пост о том, что в аэроклуб набирают группы для занятий парашютным спортом, записался.

Учился парень на строителя. Сразу после колледжа его забрали в армию. Там могилевчанин попал в сборную по парашютному спорту Вооруженных сил. Выступал на соревнованиях: пару лет назад на чемпионате Вооруженных сил Республики Беларусь даже занял третье место по точности приземления.

Переехать в Америку было еще одной детской мечтой. Первый раз в США Максим прилетел в январе прошлого года — на десять дней в Нью-Йорк. И уже в марте снова вернулся в Штаты. Все деньги, которые взял с собой при переезде, — 100 долларов и белорусские копейки. Подрабатывать посудомойщиком или официантом не пришлось — еще до переезда парень нашел вакансию тандем-инструктора в дропзоне (место, где выполняются прыжки с парашютом).

Фото: из личного архива героя

Американскую лицензию инструктора Максим получал в России. Чтобы на нее претендовать, нужно иметь большой опыт: совершить минимум 500 прыжков (у могилевчанина на тот момент их было 1400) плюс выполнить различные нормативы — прыжки в ночное время, в больших формациях (то есть одновременно парить с несколькими парашютистами). Каждый «полет» подтверждают записи в парашютной книжке.

Максим вспоминает, что поначалу в США ему было тяжело из-за языкового барьера. Не мог даже толком объясниться с пассажирами. За год до переезда он, конечно, начал самостоятельно учить английский: смотрел фильмы, читал книги, слушал подкасты. Но разговорной практики не хватало, поэтому было сложно понимать американцев на слух. Сейчас, спустя 10 месяцев, парень свободно владеет английским.

Фото: из личного архива героя

За это время он побывал в восьми штатах: Юте, Нью-Мексико, Калифорнии и других. Прогулялся по Лос-Анджелесу, полюбовался Гранд Каньоном. Говорит, Америка не разочаровала.

— Все для меня было новым. Особенно удивляет природа: в Аризоне кругом пятиметровые кактусы и горы. Здесь очень тепло. Летом до +50, а в январе днем 20 градусов.

«Самой пожилой пассажирке был 91 год»

Работает Максим семь дней в неделю. График зависит от того, на какое время записаны посетители. Обычно это с 11 до 15 часов.

Зарплата — 4-4,5 тысячи долларов в месяц. Вообще, в Аризоне минимальная оплата в час — 10 долларов. При стандартной 40-часовой рабочей неделе получается где-то 1600 долларов в месяц. Столько платят, например, обслуживающему персоналу в фастфуде.

В аэроклуб, где работает Максим, приезжают люди со всего мира. Причем абсолютно разных возрастов.

Фото: из личного архива героя. 91-летняя пассажирка

— Моей самой пожилой пассажирке был 91 год. Она не могла самостоятельно ходить, использовала ходунки. Та пенсионерка составила bucket list — список дел, которые хочет успеть сделать перед смертью. И прыжок с парашютом был одним из пунктов. Бабушка ничего не боялась и все время улыбалась. Тут люди в пожилом возрасте совсем другие: они очень жизнерадостные и продвинутые.

Иногда пассажиров приходится успокаивать перед прыжком.

— Учу их русскому, чтобы отвлечь, — улыбается Максим. — Прыгать никто не отказывался: если уж зашел в самолет, то выбора нет. Некоторые только просят заранее, чтобы я их вытолкнул.

«Полет» длится минут пять. Как ведут себя пассажиры в это время? Кто-то кричит все 60 секунд свободного падения. Кто-то в это время вообще не дышит: из-за очень большой скорости перехватывает дух.

— После раскрытия парашюта у людей, бывает, слезы на глаза наворачиваются: «Я думал, что умру сейчас». Но даже те, кто очень боялся, после приземления говорят, что это было не так страшно, как казалось «до». И практически все уверяют, что будут прыгать еще раз.

Бывает, пассажиры мешают раскрывать парашют, вцепляются мертвой хваткой в руки инструктора. Но это, к счастью, редко случается. Некоторые ребята заранее пишут на руках «Hi, mom! I’m sorry», чтобы потом сделать оригинальное фото во время прыжка. А еще, если прыгает пара, парни любят делать предложение после полета. Инструктор с девушкой приземляется прямо перед женихом, который уже стоит на колене и держит кольцо.

Прыжок в тандеме с максимальной высоты (4 км) стоит в Аризоне 199 долларов, с минимальной (2,5 км) — 150. Плюс можно заказать видео во время падения. Съемка с руки инструктора обойдется в 69 долларов, а если вас будет записывать на камеру другой парашютист, то придется заплатить 109 долларов. Перед прыжком пассажир проходит короткий инструктаж (около пяти минут) и подписывает специальный документ о том, что он полностью несет за себя ответственность и осознает весь риск.

«С женой познакомился на работе»

Фото: из личного архива героя

За плечами Максима — уже больше двух тысяч прыжков. Самая большая высота, которую он покорил, — пять километров. На этой высоте в воздухе мало кислорода, поэтому в самолете перед прыжком парашютисты дышат с помощью кислородных масок.

— Страха давно нет. Настолько привык, что для меня прыгнуть с парашютом — как сходить в магазин. Прыжки в тандеме — это просто работа, нет адреналина. А вот одиночные, без пассажира — другое дело. Ты можешь импровизировать: лететь вниз головой, лежа на спине… Это намного интереснее.

— Родители не переживают из-за твоей экстремальной работы?

— Мама поначалу волновалась, но потом смирилась. Тем более что у меня с детства все увлечения были связаны с экстримом.

Фото: из личного архива героя. Максим Зайцев с женой

Кстати, именно на работе Максим встретил свою будущую жену. Криста приезжала из Флориды к своему двоюродному брату и захотела прыгнуть с парашютом. Ее инструктором как раз оказался Максим. Через две недели после знакомства парень летал к девушке домой погостить. А спустя какое-то время Криста уволилась с работы и переехала в Феникс. В октябре ребята поженились.

Молодая семья живет на съемной квартире вместе с другой парой. В месяц за «двушку» платят 1400 долларов (эту сумму ребята делят на четверых). Плюс коммуналка — в декабре за воду и свет отдали 140 долларов.

Надолго в Аризоне Максим задерживаться не собирается. Вместе с женой они хотят переехать на Гавайи. Парень признается, что это и есть его мечта — ездить по красивым местам и прыгать там с парашютом.

— Что может быть лучше? Я хочу жить в свое удовольствие, а не вставать в шесть утра и проклинать свою работу.