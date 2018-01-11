10-летнего мальчика, которого искали в Минске, спустя сутки нашли в Чижовке

10-летнего Даниила Соколовского, который пропал днем 10 января, нашли в четверг в Минске на улице Голодеда в Чижовке. С момента исчезновения прошли сутки.

Фото Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мальчика люди увидели на остановке общественного транспорта, а до этого прочли новость на TUT.BY. Сфотографировали ребенка, выслали фото нам, и сразу стало понятно: этот тот, кого мы ищем, — рассказывает руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган. — Мы тут же выехали на место, связали Даниила с мамой по телефону, и малыш расплакался. По его версии, в школе одноклассник толкнул мальчика, тот упал и испачкал одежду. Испугавшись, что мама наругает, не пришел домой.

Сейчас ребенок выглядит нормально, он не мерз на улице ночью, а переночевал в подъезде многоэтажки.

​Фото Екатерина Василькова, Вконтакте ​

Напомним, к поиску ребенка вчера подключились поисково-спасательный отряд «Ангел», милиция, родственники и соседи. Сразу родители Даниила обошли торговые центры и магазины, в которых они часто бывают с детьми: «Галилео», «Е-Сити» на улице Денисовской, магазины «Гиппо» и «Евроопт» в Лошице. В прошлом году с Даниилом уже случилась история, когда малыш пропал на несколько часов. Он получил два балла, испугался, что мама будет его ругать, и ушел гулять в «Е-Сити», там школьника и нашли.

В этот раз накануне исчезновения в школе вышел конфликт.

— Что-то они там не поделили, и сына обвинили в том, что взял чужих бонстиков. Никто его за руку не поймал, но тем не менее, — продолжает рассказывать мама Вера. — А мой муж, который в этой же школе работает учителем, взял сына за руку и сказал: «Иди, позвони бабушке и расскажи, что ты сегодня сделал». У них с бабушкой тесная связь. Видимо, Даник обиделся… Одноклассники говорили, что после этого разговора сын плакал на уроке, хотя это на него не похоже.

Последним, кто видел Даниила, был одноклассник. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как дети вышли из школы в 15.00, телефон ребенка был выключен.