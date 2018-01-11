Литовская таможня включила белорусов в топ-5 самых необычных контрабандистов

Белорусские сигареты закатывали в консервы, упаковывали в пачки с соком и маскировали под сухое детское питание. Но и это еще не все!

Как сообщает euroby.info, 5-е место литовцы присудили сразу нескольким носильщикам еды через границу.

4-е место получил продавец книг из Америки, который посылал своим подписчикам за 20 $, минуя таможенные платежи, внутри книжек дорогие телефоны и даже ноутбук.

3-е место досталось теплолюбивому белорусу, который надел на себя необычный жилет, «греющий» своего хозяина находившимися внутри 60-ю пачками сигарет.

2-е место у белорусского коллеги литовских таможенников (сегодня, вероятно, уже бывшего), который по легенде ехал в Литву в гости и перевозил в коробках с конфетами сладости детям, а на самом деле вёз сигареты.

1-е место досталось фабрике окон. Модные зеркальные окна, направлявшиеся из Литвы в Швецию, не вызвали бы интереса у таможенников, если бы не выяснилось, что обе стороны окна отражающие. Как через них смотреть? Не нужно через них смотреть, ведь внутри спрятанные от людских глаз 6,5 тысяч пачек сигарет Фэст из Гродно.